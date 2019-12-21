فهد يقود أول حصة تدريبية للعين بعد اقالة ليكو

المصدر: العين- طلحة عبدالله

قاد المدرب العراقي غازي فهد، مدرب الفريق الرديف بالعين، أول حصة تدريبية للفريق الأول بالنادي، بعد اقالة الكرواتي إيفان ليكو، وأعلن النادي أن فهد سيتولى مهمة الإشراف على الفريق مؤقتا إلى حين التعاقد مع مدرب جديد خلال الأيام المقبلة،

ويواجه المدرب العراقي أول تحدي رسمي له يوم الاثنين المقبل عندما يلتقي العين بدبا الحصن ضمن دور الستة عشر من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهي البطولة التي يتطلع الفريق البنفسجي جاهداً للفوز بلقبها هذا الموسم.

ولعب غازي فهد لعدد من الأندية العراقية منها الزوراء، والميناء ودهوك والزبير، قبل أن يعتزل اللعب وينضم للطاقم التدريبي لفريق نادي الميناء، ومنه إلى نادي العين حيث درب فريق الأشبال ومن بعده الفريق الرديف بالنادي.