عيسى مير مشرفاً للأبيض وعبدالقادر حسن للأولمبي

المصدر: دبي-العوضي النمر

كلفت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة عيسى مير عضو اللجنة واللاعب الدولي الأسبق بالإشراف على المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة خلفاً لحسن سهيل.

وتكليف عبد القادر حسن بتولي مهمة الاشراف على المنتخب الأولمبي بديلاً لمترف الشامسي، في إطار المساعي لإعادة ترتيب أوراق المنتخبين خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيداً من الاستقرار الإداري.

فيما تقرر إلغاء تجمع الأبيض المقرر له من 4 إلى 11 من شهر يناير المقبل وفق برنامج المدرب الهولندي مارفيك الذي تم الاستغناء عن خدماته، إلى حين الاستقرار على مدرب المنتخب الأول، ليكمل مسيرة الفريق خلال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس اسيا 2023، حيث تبقى للفريق 4 مباريات خلال الدور الثاني ومطلوب أن يحقق الفوز فيها جميعاً لضمان التأهل للمرحلة الثانية.