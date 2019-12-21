العين ينهى علاقته مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو

المصدر: العين- طلحة عبدالله

انهى نادي العين علاقته بالمدرب الكرواتي إيفان ليكو، واعلن رسميا اعفائه والجهاز الفني المعاون له من مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وكلف العراقي غازي فهد مدرب الفريق الرديف ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول مؤقتا إلى حين استقدام مدرب جديد.

وتجمعت نذر اعفاء المدرب الكرواتي تحت سماء مدينة العين بعد تدهور نتائج الفريق بالفترة الأخيرة والغضب العيناوي الكبير الذي تفجر عقب التعادل مع النصر بالجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والخسارة الأخيرة أمام الظفرة بالجولة السابقة، وتأخر المدرب عن موعد المؤتمر الصحافي المقرر له الرابعة من مساء اليوم، للكشف عن استعدادات العين لمباراته يوم الأثنين المقبل أمام دبا الحصن ضمن الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قبل أن يتفاجأ الاعلاميون الحاضرون بقاعة الاجتماعي بالمنسق الإعلامي ينقل لهم خبر اعفاء المدرب وتأجيل المؤتمر الصحافي.

وأوضح الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن اتخاذ القرار جاء بناءً على تقارير اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي وذلك بعد خسارة الفريق لعدة نقاط خلال الاستحقاقات الماضية، موضحاً: “جميع القرارات الخاصة بشركة كرة القدم تستند إلى معايير ثابتة وسياسة واضحة وفقاً لاستراتيجية النادي في العمل، وبعيداً عن الأساليب التي تفرضها ردود الأفعال الارتجالية أو التعامل مع الوضع بالعاطفة وندرك جيداً أن الاستقرار في أي منظومة فنية لفرق كرة القدم بصورة عامة مهم جداً وبالمقابل فإن التغييرات أحياناً تتبعها مؤثرات سلبية، غير أننا وصلنا إلى قناعة تامة بأن الجهاز الفني اجتهد وعمل غير أنه لم يحالفه التوفيق في بعض القرارات الفنية خلال التحديات التي خاضها النادي في الاستحقاقات الماضية، واتساقاً مع دعم ورعاية رئاسة النادي، وانطلاقاً من طموحات العين الكبيرة في تحقيق أهدافه المرجوة، سعياً لإسعاد كل منتمٍ إلى النادي بالوصول إلى منصات التتويج مع نهاية الموسم الحالي، ارتأينا اتخاذ قرار إنهاء العلاقة بالتراضي مع المدرب.

وأضاف: أعتقد أن فرصة الفريق في المنافسة على جميع الألقاب لازالت قائمة وتحقيق طموحات “العيناوية”، والعمل جاري على التعاقد مع مدرب جديد لفريق الكرة الأول، ووضعت اللجنة الفنية للاحتراف عدة أسماء تناسب المرحلة الحالية، وسيتم حسم ملف المدرب الجديد لقيادة الفريق قريباً من اتخاذ قرار إعفاء المدرب ليكو، ونحن حريصون على أن يكون صاحب اسم معروف ونجاحات كبيرة والعين مر بظروف مشابهة من قبل عندما لم يوفق الفريق مع كيكي وفوساتي ولكن بتعاون الجميع ودعم الجماهير حقق كل أهدافه.