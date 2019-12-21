رازوفيتش : لن نعود إلى الخلف أمام عجمان

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة أن فريقه عازم على مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها اخيرا ، بالفوز على عجمان في لقاء الفريقين مساء الأثنين في المرحلة الأولى من منافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكدا عدم العودة إلى الخلف أمام عجمان وتكرار النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في نوفمبر الماضي.

وأشار رازوفيتش في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء إلى انه لمس من اللاعبين إصرارا كبيرا على تخطي البرتقالي وأضاف : لكن المهمة لن تكون سهلة لان المنافس فريق قوي ومتوازن في كل خطوطه ويمتلك خامات جيدة من اللاعبين المواطنيين والأجانب، أحترم عجمان كثيرا وأحترم مدربه وأعلم أن فوزنا يتطلب الكثير من الجهد.

ورفض مدرب الظفرة ان يقدم وعدا بتكرار إنجاز النسخة الماضية من منافسة كأس رئيس الدولة عندما بلغ المباراة النهائية التي خسر فيها امام شباب الأهلي، ذاكرا ان كل منافسة لديها ظروفها وحساباتها الخاصة وأنه لايستيطع ان يعد بشي حاليا ولكنه يؤكد فقط أن الرغبة قوية في فريقه لتحقيق الفوز والمضي قدما بالإستفادة من المعنويات العالية التي تسيطر علي اللاعبين عقب فوزنا الأخير على العين في الدوري