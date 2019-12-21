راشد بن حميد يعلن إطلاق خلوة اتحاد الإمارات لكرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، إطلاق مبادرة "خلوة اتحاد الإمارات لكرة القدم" في إطار التخطيط للمرحلة المقبلة بالاستفادة من الخبرات الرياضية المحلية والدولية لتشكيل استراتيجية متكاملة لمستقبل كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وتهدف هذه المبادرة إلى التواصل مع الخبراء الاستماع لآراء أصحاب القرار والرياضيين والإعلاميين وإشراك كافة أفراد المجتمع في دراسة الاقتراحات ورفع التوصيات لتطوير عمل اتحاد كرة القدم خلال الفترة المقبلة، وترسيخ الأسس الصحيحة لتنفيذ الأهداف المرجوة على مستوى التحكيم وأداء الأندية والمنتخبات الوطنية وتنظيم البطولات المحلية والمشاركة في البطولات العالمية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: "تمثل مبادرة خلوة اتحاد الإمارات لكرة القدم أولى مبادرات خطة عمل اللجنة الانتقالية التي تمتد مهمتها لـ 90 يوماً، وتهدف إلى توفير منصة للتواصل والاستماع إلى جميع الأفكار والمقترحات وتوظيفها في الارتقاء بمسيرة التميز الرياضي في دولة الإمارات".

وأشار إلى أن مهام هذه المبادرة الجديدة تشمل وضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتوجهات المستقبلية لاتحاد كرة القدم، والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة والخبرات المحلية والمواهب الوطنية الشابة لمناقشة التطلعات المستقبلية لكرة القدم الإماراتية وتحديد أبرز التحديات التي تواجهها، ووضع خطط تشغيلية تدعم استراتيجية الاتحاد وتحديثها وتطويرها بشكل دوري، وإعداد أجندة دورية بالمبادرات والفعاليات والأنشطة والبرامج الخاصة باتحاد كرة القدم.

خلوة استراتيجية خاصة

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: "أطلقنا اليوم مبادرة خلوة اتحاد الإمارات لكرة القدم لتكون أولى مبادرات خطة عمل اللجنة الانتقالية خلال الفترة المقبلة، ونهدف في المرحلة الأولى للاستفادة من الخبرات والقيادات الوطنية التي أعطت الكثير للرياضة الإماراتية عبر تنظيم خلوة استراتيجية خاصة لمجموعة من الخبراء وأصحاب القرار لبحث سبل تطوير منظومة عمل غير تقليدية ترتكز على الشراكة المجتمعية في إحداث نقلة نوعية لأداء كرة القدم الإماراتية على المدى القصير والمتوسط والطويل".

وستشهد هذه الخلوة مشاركة شخصيات قيادية وبارزة ساهمت في تطوير الكرة الإماراتية وتحقيق إنجازاتها بهدف بحث سبل تطوير المنظومة الإدارية وتحديث التشريعات والقوانين الداعمة للتميز الرياضي.

إشراك المجتمع

كما سيتم تنظيم اجتماع موسع يضم مختلف شرائح المجتمع من الرياضيين والإعلاميين والمسؤولين في الأندية والهيئات والمؤسسات الرياضية والجهات الحكومية والخاصة والعديد من نجوم الكرة الإماراتية والأعضاء السابقين في اتحاد كرة القدم وروابط المشجعين والمتابعين بهدف دراسة الفرص المتاحة وتطوير آلية توظيف الطاقات الرياضية والمواهب الواعدة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للمساهمة بفعالية في تطوير المنظومة الرياضية في الدولة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن تطوير كرة القدم الإماراتية مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ويجب توحيد كافة الجهود للارتقاء بالقطاع الرياضي في دولة الإمارات ليواكب مسيرة النجاحات والإنجازات التي حققتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والعلمية".

منصة إلكترونية تفاعلية

كما أعلنت اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم أنها ستطلق منصة إلكترونية تفاعلية خاصة تتبنى التكنولوجيا الحديثة لتتيح الفرصة للراغبين بالمساهمة في دعم جهود الاتحاد وإرسال اقتراحاتهم وتصوراتهم المستقبلية لكرة القدم الإماراتية، ومناقشة الخطط المقترحة والاستراتيجيات التنفيذية والخطوات المقبلة، إضافة إلى اقتراح أفكار وحلول جديدة خارج أطر العمل التقليدية لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

توظيف المخرجات

تهدف هذه المبادرات بشكل رئيسي لتمكين اللجنة الانتقالية من الاستماع لكافة آراء المعنيين بكرة القدم الإماراتية، ودراسة المقترحات والتوصيات وتوظيف مخرجات الاجتماعات وترجمتها في إعداد الاستراتيجية المستقبلية لاتحاد كرة القدم على المدى القصير والمتوسط والطويل بما فيه مصلحة الكرة الإمارتية وبما يجسد توجيهات القيادة ويلبي تطلعات الجمهور الرياضي في دولة الإمارات.