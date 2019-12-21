مكتوم الشرقي: لاعبو الفجيرة استحقوا الفوز

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

هنأ الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة، لاعبي فريقه على الأداء المشرف الذي قدموه أمام بني ياس والذي توج جهودهم بنيل العلامة الكاملة، مشيراً إلى أن كافة اللاعبين كانوا في يومهم وقدموا مباراة جيدة على الرغم من قوة الفريق الزائر.

كما أشاد بفكر المدرب الشاب الجزائري مجيد بوقرة التدريبي بعد أن قاد الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد، مُعرباً عن أمله في أن يسير الفريق الأول لكرة القدم بذات النهج وأن يحافظ لاعبو الفجيرة على معدلات لياقتهم خصوصاً وأن دوري الخليج العربي لايزال طويلاً ويحمل في طياته العديد من المفاجآت، ولابد من الحضور الذهني والبدني في كل مباراة يخوضها الفريق سواء على مستوى الدوري أو في مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

كما أثنى رئيس نادي الفجيرة على أداء اللاعبين الشباب الذين يمثلون أمل الفريق مستقبلاً لافتاً إلى أنه وجه بمنح كافة فرق المراحل السنية ومدارس الكرة بالنادي مزيداً من الاهتمام والرعاية لكي يستلموا الراية في المستقبل ويقودوا الفريق الأول إلى تحقيق الطموحات والتطلعات التي ينتظرها جمهور الفجيرة.

وجاء حضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي لقاء الفريق الأخير أمام بني ياس، والذي انتهى بفوز الذئاب بهدف نظيف، بمثابة قوة الدفع للاعبين الذين قدموا أفضل المستويات منذ انطلاقة الدوري ، حيث منحهم حضوره طاقة لاستعادة نغمة الفوز بعد مرور ست جولات «عجاف» لم يتذوق خلالها الفجيرة طعم الانتصار أو حتى الحصول على نقطة وحيدة ليتحرك قطار الفجيرة خُطوة مُهمة نحو محطة الأمان بعد جمع 9 نقاط.