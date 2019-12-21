كرونو: المهاجم الوهمي أربك حسابات حتا

المصدر: دبي-عدنان الغـربي

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق النصر، أن طريقة المهاجم الوهمي التي اعتمدها في مواجهة حتا في ظل غياب مهاجمه الاسباني ألفارو نيغريدو بسبب الإصابة مهدت طريق الفوز في المباراة بهدفين مقابل هدف واحد، وقال إن هذه الطريقة أربكت حسابات فريق حتا.

واعترف كرونو أن فريقه حقق فوزاً صعباً في ظل الغيابات العديدة التي افتقدها الفريق، فإضافة إلى غياب نيغريدو خسر النصر جهود البرازيلي غابرييل فالنتيني ومهند خميس وحارس المرمى أحمد شمبيه، كما وجد المدرب الكرواتي نفسه مجبراً على سحب لاعب خط الوسط جاسم يعقوب من التشكيلة الأساسية والدفع به في الشوط الثاني بسبب تعرضه لإصابة خفيفة في التدريب الأخير.

وأثنى كرونو على الأداء القوي لفريق حتا طيلة المباراة، وقال إنه في حال لعبت كل الأندية بالشكل الذي ظهر عليه الإعصار سيسهم ذلك في تحسين مستوى كرة القدم الإماراتية، مشيراً إلى أن الأهم بالنسبة له هو تحقيق الفوز وليس التفوق في الإحصائيات وهو الأمر الذي حصل في المباراة الماضية أمام الشارقة التي سيطر فيها النصر بشكل واضح لكنه خسر النتيجة في النهاية، وموضحاً أن الخروج بالفوز بهدف بنيران صديقة لا يقلل من قيمة فريقه الذي سدد اكثر من 20 مرة على مرمى حتا وقال: سددنا 21 مرة في المباراة الماضية أمام الشارقة وسيطرنا على اللعب بنسبة 73% ولكننا خسرنا، اليوم كنا محظوظين، ونسبة الاستحواذ كانت متساوية بين الفريقين ولكننا حققنا الفوز وهذا المهمّ، لا يمكن الحديث عن كرة القدم بهذا الشكل، حتى هدف حتا الأول تحقق بنيران صديقة بما أنه جاء من خطأ من مدافع.

مساحات

من جهته صرح اليوناني كريستوس كونتس مدرب حتا أن فريقه قدم ما عليه في مباراة صعبة من الناحية النفسية والعاطفية كوني كنت مدرباً سابقاً في نادي النصر، وقال: كنا نعلم أنها ستكون صعبة أمام فريق يملك لاعبين بجودة عالية، سيطرنا على مجريات اللقاء، ونجحنا في غلق المساحات ولم ينجح المنافس في خلق فرص كثيرة باستثناء بعض العرضيات، كنا أخطر في الشوط الأول من ناحية الهجمات المرتدة، لكن الكرة الثابتة من محمود خميس شكلت نقطة التحول ورجحت كفة النصر، ليس من السهل قبول هدف خصوصاً عندما تكون تحت ضغط وقادم من خسارتين قبل هذه المباراة، وتبحث عن العودة، رغم ذلك نجحنا في العودة بشكل جيد في الشوط الثاني وقمنا بإعادة ترتيب صفوفنا في وسط الملعب وأوجدنا فرصاً أكثر والسيطرة على أحداث المباراة وعندما تمكنا من معادلة النتيجة توقعت أن المجريات بدأت تصب في مصلحتنا ولكن مرة أخرى ينجح النصر في التسجيل علينا من كرة ثابتة من أقدام توزي، وقاتلنا حتى اللحظات الأخيرة لتحقيق هدف التعادل.

تسجيل

وأضاف: فخور بأداء اللاعبين، حيث كنا الأقرب للتسجيل حتى الدقيقة 95، وسنقاتل في كل مباراة لحصد النقاط التي تبقينا في دوري المحترفين وأهنئ النصر بمناسبة الفوز.

ورفض كونتس تحميل خسارة المباراة إلى أخطاء دفاعية، مشيراً إلى أن الهدفين اللذين قبلهما حتا في شباكه بسبب سوء الحظ وليست أخطاء مدافعين، وقال: النصر لم يخلق أي فرصة بهجمات منظمة، الأربع الفرص التي سجل منها هدفين جاءت كلها من كرات ثابتة، وحتى التسديدات على المرمى كانت من بعيد، علينا أن نسجل اكثر، المشكلة الوحيدة التي واجهتنا خلال المباراة غياب الحلول البديلة الهجومية بعد استبعاد سعيد جاسم وعبد الله عبد القادر لأسباب صحية.