التعثر أمام عجمان كشف معاناة الشارقة

المصدر: الشارقة –عزالدين جادالله

كشف اللقاء الأخير الذي جمع الشارقة بنظيره عجمان ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي وانتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1 المعاناة التي يعيشها فريق الشارقة حالياً متصدر الدوري بسبب الإصابات في صفوفه وضغط المباريات، وهي المعاناة التي أكدها المدرب الوطني عبد العزيز العنبري الذي صرح في حديثه في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، قائلاً: إن المرحلة الحالية التي يمر بها الفريق من أصعب المراحل التي واجهت الشارقة، ونتمنى أن نمر منها سريعاً، نافياً أن يكون فريقه لم يقدم الأداء المطلوب.

وتعادل الشارقة أمام عجمان أضاف لرصيده نقطة واحدة ليرتفع إلى 24 نقطة، مفرطاً في نقطتين مهمتين، في المقابل قنص «البرتقالي» نقطة من ملعب الشارقة كان في أمس الحاجة لها للخروج من المركز قبل الأخير الذي كان يحتله وللعودة إلى الطريق الصحيح، وهو التعادل الثالث للشارقة ضد عجمان في الموسمين.

الطرف الأفضل

وأضاف العنبري: لقد قدم اللاعبون مستويات طيبة ضد عجمان ونفذوا المطلوب وكنا الطرف الأفضل رغم غياب عناصر مهمة بالفريق لكننا قدمنا صورة طيبة، في المقابل أغلق عجمان الدفاع، مشيراً إلى أن ضغط المباريات صعب الأمور على الجميع لكن ضرر «البرمجة» يقع على كل فرق دورينا.

وتابع: دائما مواجهاتنا ضد عجمان «ديربيات» نظراً لقرب المسافة وبالنسبة للأخطاء التحكيمية لا يمكنني الحديث عنها لأنني لم أشاهد اللقطات لذا لا يمكنني الحكم عليها. ولدينا أفضل حكام في كرة القدم، والأخطاء بشكل عام جزء من جمالية كرة القدم وتقع على كل الفرق، ولسنا راضين عن النتيجة، مشيراً إلى أنه فضل الدفع بماجد سرور في الطرف الأيمن لأدائه بصورة جيدة في مباراة النصر.

فرصة

من ناحيته أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان أن تعادل فريقه أمام الشارقة متصدر الدوري يعد أفضل فرصة لعودة «البرتقالي» إلى الطريق الصحيح. وقال: لقد خضنا مواجهة صعبة في ظل الظروف التي يمر بها عجمان نظراً لغياب عناصر أساسية عن التشكيلة، وكان لابد من التماسك في الملعب واللعب بصورة جيدة، خصوصاً أن المتصدر كان قد فاز في لقاء مهم ضد النصر إلى جانب عودة محترفه البرازيلي ايغور كورنادو وهي أمور شكلت ضغوطاً علينا لكننا تماسكنا وفي الشوط الأول ضاعت منا فرص واضحة لكن تعاملنا مع الشارقة بندية، وسعيد لعودة اللاعبين للروح والتنظيم، حيث مضت مجريات المباراة كما نريد ونبارك للفريق على الأداء وعودة الثقة.