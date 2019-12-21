شباب الأهلي.. نقطة عن القمة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز شباب الأهلي على مستضيفه خورفكان بهدفين دون مقابل، مساء أمس، على ملعب استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ووصل شباب الأهلي إلى 23 نقطة، وقلص الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين الشارقة المتصدر.

فيما توقف رصيد خورفكان عند 4 نقاط، وبقي في المركز الرابع عشر الأخير. وسجل هدفي شباب الأهلي كل من أحمد خليل في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، وليوناردو في الدقيقة 85.

وفي المباراة الثانية للجولة ذاتها وضع الوحدة حداً لهزائمه بعد الفوز على إتحاد كلباء بنتيجة 2-1، ليرفع العنابي رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، متقدماً نحو المركز السادس «بشكل مؤقت» فيما بقي كلباء عند 10 نقاط في المركز العاشر، سجل هدفي العنابي تيغالي ق 48 «ركلة جزاء» ويحيى الغساني «ق 66»، ولكلباء منصور البلوشي «ق 56».

وفي آخر مباريات الجولة اكتسح فريق الجزيرة شباك مضيفه الوصل برباعية نظيفة، ليرفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 20، متقدما إلى المركز الثالث في الترتيب، فيما تجمد رصيد الوصل عند النقطة 12، متراجعا إلى المركز الثامن.

سجل رباعية الجزيرة علي مبخوت (هاتريك) في الدقائق 11 و21 و61، وعمر عبدالرحمن في الدقيقة 67.