سكورزا يقترب من تدريب «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

ارتفعت أسهم البولندي ماسيغ سكورزا لتولي الأبيض، خلفاً للهولندي فان مارفيك، ويتولى سكورزا مهمة تدريب المنتخب الأوليمبي بعقد يمتد لمدة عامين، ويملك المدرب (46 عاماً)، خبرة كبيرة وقاد الأبيض الأوليمبي، لتجاوز المرحلة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والتي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، بعد أن حل في الصدارة على حساب السعودية ولبنان والمالديف.

وسبق لمدرب المنتخب الأوليمبي، تدريب فريق ولخ بوزنان البولندي في الفترة من سبتمبر 2014 إلى أكتوبر 2015، وحقق معه لقب بطل بولندا وكأس السوبر، كما درب فريق يوغونشتشتين البولندي في 2017، وقاد أيضاً فريق الاتفاق السعودي، ووصل معه إلى الدور نصف النهائي في كأس الاتحاد الآسيوي، ويرى بعض المسؤولين أن المدرب يعتبر الأنسب حالياً، لكونه مطلعاً بصورة كبيرة على الكرة الإماراتية وأحوالها، ما جعله الخيار الأنسب، خاصة وأن معظم لاعبي الأوليمبي بالمنتخب الأول.