داسيلفا: لاعبو كلباء وقعُوا في أخطأ «بدائية»

المصدر: كلباء - محمد فضل

أكد الاورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء أن لاعبي فريقه هم من أهدوا الانتصار والسعادة لفريق الوحدة بعد أن دفعنا ثمن أخطائنا الدفاعية غالياً خلال المباراة إلى جانب التمركز غير الصحيح في بعض الحالات والذي كلفنا غالياً.

واصفاً الهفوات التي تم ارتكابها بالساذجة والبدائية، كما عزا داسيلفا خُسارة فريقه بهدفين لحالة الطرد التي حدثت للاعب سُلطان الزعابي، الذي غادر أرضية الملعب منذ الدقيقة 50 وخاطرنا بالتأكيد للضغط على الضيوف على حساب الدفاع وسَنحت لفريقي أكثر من فرصة محققة وفي اعتقادي بأن التعادل لو حدث سيكون عادلاً ولكن أعود وأقول إن هذا هو حال كرة القدم والتي عاقبت النمور على ضياعهم للفرص والسوانح السهلة التي أُتيحت لهم.