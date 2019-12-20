خمينيز: فخور بأداء لاعبي العنابي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عبر الاسباني خمينيز مدرب الوحدة عن سعادته بالفوز الذي تحقق على كلباء، مشيراً إلى أن المباراة كانت صعبة وأمام فريق يمتلك الحلول في كافة خطوطه، لافتاً إلى أن اللاعب رقم 20 ويقصد ملابا كان مصدر الخطورة لدفاعات فريقه.

مشيراً إلى أنه فخُور بلاعبي فريقه الذين تمكنوا من استعادة النغمة من جديد، ونفي أن يكون فريقه افتقد للفاعلية المطلوبة في الحصة الأولى والتي أهدر من خلالها رماة العنابي عدداً وافراً من الأهداف، كما أشاد باللاعب البديل يحيى الغساني، الذي سجل الهدف الثاني لحظة دخوله أرضية المباراة.

مشيراً إلى أن الغساني لاعب مميز ولايزال صغير السن وهو سعيد بالهدف «الثاني» الذي سجله وقام بتغيير نتيجة المباراة فور دخوله الملعب.

وألمح إلى أن قائمة العنابي تضم عدداً كبيراً من اللاعبين صغار السن الذين ينتظرهم مستقبل مشرق ولهم أدوار مؤثرة وفقط يحتاجون للوقت للتأقلم.

كما أطنب خمينيز في مدح هداف الفريق الأرجنتيني تيغالي والذي بات على بعد هدفين من بلوغه الهدف الـ 200 في مسيرته الكروية في الإمارات، واعتقد بأن تيغالي قادر على الوصول لهذا الرقم والذهاب إلى بعد من ذلك بفضل الإمكانات العالية التي يمتلكها ابن التانغو، فهو لاعب قوي داخل الصندوق وأعتقد أن مكسب تيغالي سيكون بمثابة أيقونة للأجيال القادمة في فريق الوحدة.