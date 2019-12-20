جوران: راض عن أداء خورفكان وحزين على الخسارة

المصدر: الشارقة- إيهاب زهدي



أكد جوران مدرب خورفكان، رضاءه عن أداء لاعبيه أمام شباب الأهلي، لكنه حزين على الخسارة 0-2 من شباب الأهلي اليوم، ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي.

وقال: "واجهنا فريق قوي للغاية، ولاعبي فريقي كانت لديهم طموحات بالفوز، وبعد الهدف الأول حاولنا تعديل النتيجة، حتى تمكن شباب الأهلي من تسجيل هدفه الثاني من هجمة مرتدة".

وأضاف: "فريقنا بحاجة إلى مهاجم، وحاولنا اللعب ببسمارك مهاجم، ولكن بعد الهدف الأول، زاد موقف الفريق صعوبة في العودة، وما يزال هناك الكثير من المباريات يمكننا من خلالها التعويض، ونحن اليوم لعبنا بشكل جيد، ولكننا لم نوفق، ونحن نحتاج إلى النقاط من مبارياتنا المقبلة، وهذا ما نتمنى تحقيقه بعد تحسين حالة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهناك عدداً من الصفقات نفكر فيها حالنا مثل حال باقي الفرق، ولكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا الموضوع