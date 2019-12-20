أروابارينا: شباب الأهلي طوى صفحة خورفكان ويفكر في كأس رئيس الدولة

المصدر: الشارقة- إيهاب زهدي

أكد رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، سعادته بالفوز على خورفكان 2-0، ضمن الجولة العاشرة للدوري، وقال: "من أبرز سلبياتنا، كان إنهاء الهجمة بشكل جيد، وأهنئ اللاعبين بالفوز، وقفزنا لنكون في دائرة المنافسة على درع دوري الخليج العربي، وأضاف أن على فريقه التركيز الآن على لقاء كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم الاثنين المقبل".

وعن مستوى أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي، وغضبه لحظة تبديله اليوم، وموقفه مع خالد الكعبي إداري الفريق، قال: "خالد من الشخصيات المحبوبة جداً في النادي، ولكن وقتها كان خليل كان خارجاً في لحظة غضب، وهي لحظة ومرت، واللاعب قدم مباراة جيدة أمام خورفكان، وبعد رؤيتنا للجزء الثاني للشوط الثاني، كنا نحتاج سرعات من الأجانب، ولذا فضلت الدفع باللاعب حارب، وهو لاعب شاب وقدم مستوى جيد في الفترة التي شارك فيها، وأنا مع خليل مع عدم الخروج من الملعب، ولكني أراهن خليل من الآن، إذا قمت بتغييره وسجلنا، يدعوني على العشاء، وفي حالة حدوث العكس، سأقوم أنا بدعوته".

وأكمل: "الأجواء جميلة في غرفة تبديل الملابس، ورأينا خليل وهو يهنئ حارب على تمريرة الهدف الثاني، وليوناردو، مهاجم ومن يلعب في هذا المركز عادة ما يكون لديه حب أنانية، ولكن لدى لاعبي شباب الأهلي، أنانية إيجابية، وكل لاعب بالفريق يعرف تماماً ما عليه من واجبات داخل الملعب، ونحن رأينا اليوم، ليوناردو يحصل على ركلة جزاء، وخليل هو من سددها، وموقفي في حالة وجود أنانية من بعض اللاعبين، أحلل الموقف بهدوء، وإذا كانت هناك حلول نقوم بها، ولدينا لائحة، ولم استخدمها للاحترام المتبادل بين اللاعبين كبار وصغار، وأرفع القبعة لجميع اللاعبين".