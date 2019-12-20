الوحدة يضع حداً لهزائمه ويعيد كلباء لدائرة الاحزان

المصدر: كلباء - محمد فضل- تصوير زيشان أحمد

وضع العنابي حداً لهزائمه الأخيرة واوقف نزيف النقاط بعد أن أعاد نمور كلباء من جديد لدائرة الاحزان بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 ليرفع الوحدة رصيده من النقاط إلى 14 متقدماً نحو المركز السادس "بشكل مؤقت" فيما بقى كلباء عند 10 نقاط في المركز العاشر ، سجل هدفي العنابي تيغالي (ق 48 ) ركلة جزاء ويحيى الغساني (ق 66 ) ولكلباء منصور البلوشي (ق56) وخاض أصحاب الأرض شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين بعد طرد سلطان الزعابي بالبطاقة الحمراء ق 46 .

مع انطلاقة المباراة كاد هداف كلباء التوغولي ملابا أن يضع فريقه في المقدمة ، بعد أن وصلته الكرة وهو في وضعية مريحة وبدلاً من وضع الكرة في الشباك "مباشرة" حاول الاستعراض بكعب رجله لتمر كرته بجوار قائم الحارس الوحداوي راشد علي ليضيع هدف محقق للنمور مع البداية ، وتصدت عارضة كلباء لتسديدة طحنون الزعابي الصاروخية والتي سددها على بُعد 35 ياردة لم تجد الا عارضة كلباء لمنعها من ولوج شباك الحارس جمال السراح ق 35 ، لينتهي الشوط الأول على نتيجة البياض

ومع انطلاقة شوط المدربين احتسب حكم المباراة محمد عبد الله ركلة جزاء لمصلحة العنابي اثر عرقلة مدافع كلباء لمهاجم الوحدة تيغالي نال على اثرها مدافع كلباء سلطان الزعابي البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي مغادرة أرضية الملعب ليتقدم تيغالي لركلة الجزاء محرزاً هدف التقدم للضيوف (ق 48) .



وأثمرت تحركات النمور عن تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب منصور البلوشي الذي سدد كرة لا تصد ولا تُرد انفجرت في مرمى حارس العنابي راشد علي محرزاً هدف التعادل الذي أشاع البهجة في مدرجات جماهير النمور لكن أعاد البديل يحي الغساني اعاد التقدم من جديد للعنابي (ق 66 ) بهدف مخادع انتهت عليه المباراة بنتيجة 2-1