شباب الأهلي يهزم خورفكان ويضغط على الشارقة

المصدر: الشارقة - إيهاب زهدي - تصوير عيسى البلوشي

فاز شباب الأهلي على مستضيفه خورفكان بهدفين دون مقابل مساء اليوم، على ملعب استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ووصل شباب الأهلي إلى 23 نقطة، وقلص الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين الشارقة المتصدر، فيما توقف رصيد خورفكان عند 4 نقاط، وبقي في المركز الرابع عشر الأخير.

وسجل هدفي شباب الأهلي كل من أحمد خليل في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، وليوناردو في الدقيقة 85، بعد مباراة متوسطة المستوى، ولم ترقى إلى تطلعات الجماهير.

وخلت الدقائق الأولى للمباراة من أي فعالية هجومية، وغلب على الأداء الحذر الدفاعي من كلا الفريقين، وألغى الحكم هدفاً لشباب الأهلي، سجله ليوناردو في الدقيقة 23، بعد تأكده من خلال تقنية الفيديو، بلمس أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي، للكرة قبل وصولها إلى زميله البرازيلي.

وعاد الحكم واحتسب ركلة جزاء في الدقيقة 27، لعرقلة ليوناردو داخل منطقة جزاء خورفكان، وانبرى للركلة أحمد خليل، وسددها بذكاء في الدقيقة 29، وأضاع أحمد خليل، فرصة تعزيز تقدم فريقه في الدقيقة 40، بكرة فقد السيطرة عليها، وهو على بعد خطوات من المرمى، لينتهي الشوط الأول لشباب الأهلي بهدف وحيد.

وغابت الفرص الحقيقة للتهديف عن الشوط الثاني، حتى الدقيقة 85، عندما أنطلق حارب سهيل من الجانب الأيمن، ولعب كرة عرضية أرضية سهلة، لم يجد ليوناردو، أدنى صعوبة في وضعها الشباك، معززاً تقدم فريقه بهدف ثاني، لينهي "فرسان دبي"، المباراة بهدفين دون مقابل