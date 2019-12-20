الوصل والجزيرة.. هدف واحد

المصدر: دبي - البيان الرياضي، أبوظبي - محمد محسن

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

يبدو ضمان عبور محطة أخرى في دوري الخليج العربي لكرة القدم، هدفا مطلوبا لفريق الوصل وضيفه الجزيرة في مباراتهما المرتقبة في الثامنة والنصف من مساء اليوم، ولتحقيق هذه الغاية، ليس أمام أي من الفريقين طريق آخر غير حصد النقاط الثلاث أو على الأقل نقطة واحدة، لتجنب الخسارة التي ستكلف، في حال وقوعها، الخاسر الشيء الكثير في ظل دخول المنافسة منعطفاً حاسماً قبل نهاية الدور الأول من البطولة. وقبل مباراة اليوم، يحتل فريق الوصل المركز السادس في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 12 نقطة، فيما يقف الجزيرة رابعاً بـ 17 نقطة، ويغيب عن تشكيلته الأساسية، ويلتون سواريز ولوكاس غالفاو وعلي سالمين بداعي الإصابة، وخميس إسماعيل للطرد في مباراة شباب الأهلي.

وأعرب الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، عن ثقته العالية بمقدرة فريقه على مواصلة مشواره الإيجابي في البطولة، لافتاً إلى أنه من الضروري للوصل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، واصفاً المباراة بالصعبة، معللاً ذلك بقوة الجزيرة باعتباره أحد أبرز فرق الدوري، ولأنه يضم نخبة مميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب.

من جانبه قال كايزر مدرب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة إنه لا داع للقلق أو التوتر قبل مواجهة الوصل، راجعاً ذلك بأن فريقه يمتلك عناصر مميزة قادرة على صنع الفارق أمام المنافسين، بما فيهم اللاعبون الشباب الصاعدون من الأكاديمية. جاء ذلك ردًا على تساؤل حول الأداء غير المقنع للجزيرة في الجولة الماضية للدوري أمام الفجيرة على ملعبه، والتي فاز فيها بهدف وحيد، في مقابل تحسن الوصل وقدرته على التعادل أمام شباب الأهلي بالرغم من النقص العددي. واعترف كايزر بأن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب أمام الفجيرة، وذلك بسبب الإرهاق البدني والذي وضع الفريق تحت ضغط المباريات، وعلى سبيل المثال لعب صانع الألعاب خلفان مبارك 6 مباريات في 20 يومًا.

ثقة

أشار الروماني ريجيكامب مدرب الوصل إلى أن النتيجة مهمة جداً لكلا الفريقين، منوهاً إلى أن فريقه سوف يعاني من غيابات مؤثرة، تتمثل بغالفاو وسواريز وعلي سالمين بسبب الإصابة، وخميس إسماعيل للطرد ، مبدياً ثقته العالية بكل عناصر الوصل، داعياً لاعبيه إلى اللعب بتركيز عال طوال المباراة، وعدم السماح للمنافس باستغلال الفرص.