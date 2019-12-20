كلباء والوحدة.. التقدم للمنطقة الدافئة

المصدر: كلباء - محمد فضل، أبوظبي - محمد صادق

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يستقبل كلباء ضيفه الوحدة في السادسة من مساء اليوم ، في مباراة مهمة للطرفين ويسعى من خلالها كل فريق إلى تحقيق الفوز للتقدم أكثر نحو المنطقة الدافئة، قبل البحث عن مقعد مؤهل للتمثيل الآسيوي في الموسم المقبل، ويحتل كلباء المرتبة العاشرة برصيد 10 نقاط وضيفه العنابي برصيد 11 نقطة ثامناً، ، وكان كلباء بالتعادل من ملعب الظفرة بينما تعادل الوحدة مع مضيفه خورفكان في الجولة التاسعة.

حذر وجاهزية

وأكد الاورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، بأن الفريق الأقل أخطاء هو من يكسب نتيجة المباراة، لافتاً إلى الجاهزية الكبيرة للاعبي فريقه كما توقع داسيلفا في نفس الوقت مباراة متوازنة بين الفريقين. وذلك من واقع المركز الحالي الذي يحتله كل طرف. والفارق الضئيل في النقاط، وحذر المدرب لاعبيه من قوة وخطورة الفريق الزائر، الذي يمتلك أفضل مهاجم أجنبي في الدوري، وهو الأرجنتيني سبستيان تيغالي، والذي يعتبر من اللاعبين المهمين لمدرب الوحدة، ويمتلك خبرة كبيرة في الدوري بحُكم بقائه في صفوف الوحدة لعدة مواسم، وأضاف داسيلفا: «دائماً ما يسجل من أنصاف الفرص، فهو قناص».

اعتراف

من ناحيته اعترف مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الوحدة بصعوبة المباراة إلا أنه أكد في الوقت ذاته عدم خشيته من التعرض لنتيجة سلبية لأنه لا مجال لكلمة الخوف في كرة القدم. وقال:«أمامنا مباراة أخرى صعبة خاصة وأن اتحاد كلباء فريق جيد ويملك لاعبين مميزين ،و سنسعى لإعادة الفريق لسكة الانتصارات».وأضاف أن الجهاز الفني يتحدث يومياً مع اللاعبين وهو ما حدث بعد مباراة خورفكان الأخيرة لعلاج الأخطاء، مشيداً بالجهد الذي يبذله اللاعبون ، لافتاً إلى أن الجماهير لديها كامل الحرية في انتقاد عمل الجهاز الفني ولكنه يحاول مع أفراد طاقمه بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز.

تكتيك

أكد الاورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء وضع تكتيك محدد للتعامل مع تيغالي مضيفا : سنحاول قطع الكرات عنه بشتى السبل مشيراً إلى أن الوحدة إذا كان يمتلك تيغالي فلدينا لاعب هو التوغولي بينال ملابا، الذي يلقى نفس الاهتمام الذي يجده هداف العنابي. وثقتي كبيرة في كافة لاعبي الفريق.