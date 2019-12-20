خورفكان وشباب الأهلي.. وقف نزيف النقاط

المصدر: خورفكان- محمد فضل، دبي - إيهاب زهدي

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

يحل شباب الأهلي ضيفاً على خورفكان في السادسة من مساء اليوم، على ملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة، ضمن دوري الخليج العربي، تحت شعار «نزيف النقاط مرفوض» لكل منهما، سعياً لتحقيق هدف خاص من الجولة العاشرة، إذ يتطلع الضيف، إلى مواصلة الضغط على المتصدر، في الوقت الذي يسعى فيه صاحب الأرض، إلى مغادرة قاع ترتيب المسابقة.

ويلعب الفريقان لكسر التعادل السلبي الذي أنهى مباراتهما معاً ضمن مسابقة كأس الخليج العربي لحساب المجموعة الثانية خلال الشهر الماضي، وسيكون الفوز أيضاً شعار كل فريق بعد أن حقق أبناء الخور تعادلاً مثيراً أمام العنابي بهدف وهى ذات النتيجة التي انتهت عليها مباراة شباب الأهلي وضيفه الوصل في نفس الجولة «التاسعة» ليتوقف رصيد «فرسان دبي» عند 20 نقطة، ويتطلع لاعبو الفريق المضيف لوضع حد للهزائم المتتالية التي مُني بها أبناء الخور في المسابقة والتي وصلت إلى 5 هزائم وأربع تعادلات ولم يُحقق المدرب جوران ومن سبقه البرازيلي كاميلي أي فوز حتى الآن في الدوري مع ختام مباريات الجولة العاشرة إذ يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وستشهد صفوف الخُور عودة اللاعب احمد الياسي بعد غياب استمر لقرابة الـ 3 أشهر.

ثقة ومعنويات

وأكد الصربي جوران مدرب خورفكان بأنه يتعين على لاعبي فريقه جمع اكبر عدد ممكن من النقاط لتجنب دوامة الهبوط ، وعدم التفريط في نتيجة أي مباراة قادمة لافتاً إلى أنه تعاقد مع إدارة النادي من أجل إنقاذ أبناء الخور من منطقة الخطر، مشيراً إلى أن تدريبات الفريق التي سبقت التعادل مع الوحدة أداها اللاعبون بمعنوياتٍ عالية وثقة، وهناك اطمئنان في أروقة الفريق بتحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب الأهلي والذي يعتبر أحد الفرق المرشحة لنيل اللقب، وقال نحترم شباب الأهلي لكننا لا نخشاه وأتوقع مباراة في غاية الصعوبة أمام الفريق الضيف، وألمح إلى أن المواجهة تعتبر كتاباً مفتوحاً لكل طرف بعد أن تواجه مع المدرب الأرجنتيني أروابارينا خلال مسابقة الكأس وحضر التعادل السلبي حينها، ولذلك علينا الحذر الشديد من قوة الوصيف.وأكد المدرب الجاهزية القصوى للاعبيه سواء كانوا أساسيين أو بدلاء كاشفاً عن عودة اللاعب أحمد الياسي للتدريبات، مضيفا: سنحاول بقدر الإمكان التركيز على الدفاع للحد من خطورة هجوم شباب الأهلي، وأشار إلى أنه على ثقة كبيرة في كافة لاعبي فريقه بتحقيقهم نتيجة جيدة.

تنظيم الجهد

في المقابل، قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي: خورفكان فريق جيد يملك مجموعة من اللاعبين المميزين، وقدم مستويات طيبة منذ بداية الموسم، وإن غابت عنه الانتصارات، والمركز الحالي الذي يتواجد فيه لا يعبر عن حقيقة مستواه، وهو يستحق مركزاً أفضل، ونحن مطالبون بدورنا بمزيد من التركيز في هذه المباراة المهمة، من أجل حصد النقاط الثلاث، وأتوقع مباراة صعبة، وستحتاج إلى جهد كبير لكسبها، خاصة وأن هذه الفترة تشهد توالي المباريات في وقت قصير، وكل الفرق تعاني من الضغوط.

وطالب أروابارينا، لاعبيه بالتركيز داخل الملعب، وتوفير طاقتهم للمباراة، وعدم إهدارها في أمور أخرى، بعد حالات التوتر التي شهدتها مباراتهم الأخيرة والوصل، وجدد نصيحته لمهاجم شباب الأهلي، أحمد خليل، قائلاً: أنا سعيد بوجود لاعب كبير مثله، وبما يقدمه من جهد وأنصحه وبقية اللاعبين بالتركيز في الملعب، وعدم الالتفات لما يحدث خارجه، وخليل لاعب ذكي ومدرك لكل هذا ويجد منا كل الدعم والمساندة.

واختتم بقوله: نحن في الجهاز الفني، نحرص دائماً على انتقاد أنفسنا باستمرار، وندرس الأخطاء من أجل معالجتها، وهدفنا المنافسة في كل البطولات المطروحة، والوقت لا يزال مبكراً للحديث عن حسم بطولة، ولذلك نتعامل مع كل مباراة على حدة.

تأكيد

جونيور: معنوياتنا عالية لتحقيق الفوز الأول

أكد البرازيلي انطونيو جونيور محترف خورفكان تطور أداء الفريق مع المدرب الصربي جوران مشيراً إلى أن المستوى الذي يقدمه لاعبو خورفكان يتميز بالأداء الجماعي وفقط ربما تنقصنا اللمسة الأخيرة والتي حتماً ستعود مع تقادم المباريات وأشار اللاعب إلى أنه سيسعى جاهداً اليوم لهز شباك فريق شباب الأهلي وتعويض جماهير خورفكان الفرصة التي أهدرتها خلال مباراة العنابي الماضية والتي انتهت على وقع التعادل بهدفين ، وأكد بأن معنويات لاعبي فريقه عالية لتحقيق الفوز الأول في مسابقة الدوري هذا الموسم معتبراً أن الوقت قد حان من أجل أن يحقق خورفكان نصره الأول ، وأن الحوافز من أجل تحقيق الفوز كبيرة جداً خاصة أن المواجهة تأتي أمام فريق يصارع على لقب الدوري . خورفكان - البيان الرياضي

وعد

جميل: مباراة صعبة وسأقدم كل ما أملك

أكد أحمد عبد الله جميل اللاعب الواعد في صفوف شباب الأهلي، على أهمية الفوز على خورفكان في الجولة العاشرة اليوم، للعودة إلى طريق الانتصارات في دوري الخليج العربي، والاستمرار بقوة في الضغط والمنافسة على درع المسابقة هذا الموسم.

وقدم اللاعب الشاب، شكره إلى الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، على الثقة التي منحها له، وإتاحة فرصة أمامه للمشاركة مع الفريق الأول، وقال: «أعد بالاجتهاد أكثر لتقديم كل ما أملك، في المباراة التي أتوقعها صعبة وقوية، وكلنا عزيمة وإصرار لتقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة ترضي الجمهور، وتسعدنا، وتحفظ موقعنا في دائرة المنافسة على لقب البطولة».

والجدير بالذكر، أن أحمد جميل، لعب بشكل أساسي في آخر مباراتين لشباب الأهلي، وسجل هدفاً في مرمى الوحدة في الجولة قبل الماضية.دبي - البيان الرياضي