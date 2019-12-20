اقتراح بتقديم موعد معسكر المنتخب الأولمبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن اتصالات مكثفة تتم حالياً بين لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، باقتراح بتقديم موعد معسكر المنتخب الأولمبي من أجل توفير وقت إضافي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في تايلاند بداية من 8 يناير المقبل، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والأردن.

واقترحت لجنة المنتخبات أن يبدأ معسكر الأولمبي في بانكوك 28 ديسمبر الجاري بدلاً من 2 يناير، وذلك وفق رغبة المدير الفني البولندي سكورزا، وذلك من أجل توفير فترة إعداد أطول لضمان تجهيز اللاعبين بشكل جيد، قبل انطلاقة البطولة خاصة أنها مؤهلة لأولمبياد طوكيو.

من جانبها، أسندت اللجنة الانتقالية في اتحاد الكرة مهمة إعداد استراتيجية طموحة للمرحلة المقبلة إلى عضو اللجنة خلفان بالهول، حيث تعزز الاستراتيجية الجديدة للاتحاد من طموحات المرحلة المقبلة، وتضع الاتحاد ضمن قائمة النخبة على المستويين القاري والدولي، من خلال تعزيز بيئة عمل احترافية تهدف لتطوير كرة القدم.