عجمان يعرقل الشارقة والنصر يهزم حتا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعثر فريق الشارقة بعد أن تعادل أمام ضيفه عجمان بنتيجة 1-1، في مواجهة الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، ليرفع الشارقة رصيده إلى 24 نقطة، بينما أضاف عجمان نقطة مهمة لرصيده ليرتفع إلى 9 نقاط.

كما استعاد العميد نغمة «النصر» بعدما تغلب على حتا في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، على استاد حمدان بن راشد في حتا، بهدفين مقابل هدف بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد الإعصار في المركز قبل الأخير بـ8 نقاط.

بدوره، فاز فريق الظفرة على العين بعد الفوز عليه بهدفين لهدف، على ملعب استاد هزاع بن زايد، ليتقدم الظفرة بهذه النتيجة إلى المركز السادس برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد العين عند النقطة 18، وبقى ثالثاً.

على جانب آخر، استعاد فريق الفجيرة ذاكرة الانتصارات بعد مرور أكثر من 70 يوماً على آخر فوز حققه في دورينا، وتمكن الذئاب من تحقيق فوز مهم على ضيفه بني ياس بهدف وحيد، بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفجيرة إلى 9 نقاط ويتجمد رصيد بني ياس عند النقطة الـ 11.