العنبري: الشارقة يمر بأصعب فترة حالياً

المصدر: الشارقة- عز الدين جادالله

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة عقب تعادل فريقه مع عجمان 1-1، أن المرحلة الحالية التي يمر بها الفريق من أصعب المراحل التي واجهت الشارقة، وتمنى أن يمر منها سريعاً.

وقال: أرى أن اللاعبين قدموا مستويات طيبة ضد عجمان ونفذوا المطلوب وكنا الأفضل رغم غياب عناصر مهمة بالفريق لكننا قدمنا صورة طيبة، في المقابل أغلق عجمان الدفاع، مشيراً إلى أن ضغط المباريات صعب الأمور على الجميع لكن "البرمجة" على كل الفرق.

وأضاف: دائما مواجهتنا ضد عجمان "ديربيات" نظرا لقرب المسافة وبالنسبة للأخطاء التحكيمية لا يمكنني الحديث عنها ولدينا أفضل حكام كرة، والأخطاء بشكل عام جزء من جمالية كرة القدم وتقع على كل الفرق.