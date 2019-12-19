الرمادي: تعادلنا أمام المتصدر أفضل فرصة للعودة إلى الطريق الصحيح

المصدر: الشارقة –عزالدين جادالله

أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان أن تعادل فريقه أمام الشارقة متصدر الدوري يعد أفضل فرصة لعودة " البرتقالي" إلى الطريق الصحيح.

وقال: لقد خضنا مواجهة صعبة في ظل الظروف التي يمر بها عجمان نظرا لغياب عناصر أساسية عن التشكيلة، وكان لابد من التماسك في الملعب واللعب بصورة جيدة، خصوصاُ ان المتصدر كان قد فاز لقاء مهما ضد النصر إلى جانب عودة محترفه البرازيلي ايغور كورنادو وهي أمور شكلت ضغوطاً علينا لكننا تماسكنا وفي الشوط الأول ضاعت منا فرصا واضحة لكن تعاملنا مع الشارقة بندية، وسعيد لعودة اللاعبين للروح والتنظيم، حيث مضت مجريات المباراة كما نريد ونبارك للفريق على الآداء وعودة الثقة.

وأضاف الرمادي: لدينا عناصر جيدة من اللاعبين لكن الظروف التي مر بها "البرتقالي" صعبت عليه المواجهات لذا لم نظهر بالشكل المطلوب في الكثير منها، وكنا نريد نقطة من أجل العودة إلى الطريق الصحيح وثقتنا كبيرة في تحقيق هذا الهدف.