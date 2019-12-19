رازوفيتش: كنت أشعر قبل المباراة أننا سنقدم عملاً كبيراً

المصدر: العين- طلحة عبدالله

عبر الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق نادي الظفرة، عن سعادته وفخره بلاعبي فريقه بعد الفوز الذي حققوه على العين بهدفين مقابل هدف مساء اليوم بإستاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.



وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، إنه كان يشعر قبل المواجهة بأن فريقه سيقدم عملا متميزا وسيحقق الفوز والكثير من المكاسب، وبناء على ذلك قام بتحضير اللاعبين فنيا وذهنيا، وبالفعل حدث ما توقعه حيث قدم الفريق أفضل مباراة هذا الموسم، وكان جميع اللاعبين متميزين وحالفهم التوفيق في التسجيل مرتين من الفرص التي صنعوها، وبالمقابل كان العين جيدا ولكنه افتقد للحظ.

وقال المدرب الصربي: منذ أن تواجدت في الامارات كنت دائما لا أخشى أي منافس بقدر ما أخشى من فريقي عندما لا يكون في يومه، وأعتقد أننا إذا تابعنا بنفس الوتيرة إلى نهاية الموسم فسنحقق نجاحا كبيرا على غرار ما حصل بالموسم السابق، وأنا سعيد جدا بالمستوى المتميز الذي قدمه فريقي والذي لم يكتف بتسجيل هدفين في مرمى العين بل سعي إلى إضافة أهداف أخرى كما وضح من خلال الفرص التي صنعها ولم يوفق في ترجمتها إلى أهداف، وعلينا أن نستمر بنفس الوتيرة في بقية المباريات على أن نتعامل مع كل مواجهة على حدها لنحصل على النتائج المأمولة.

وعن إصابة المدافع راشد مهير، أوضح مدرب الظفرة، أن اللاعب تعرض للإصابة في العضلة الخلفية في نفس مكان اصابته القديمة والتي تعافي منها قبل أسبوعين، وسينتظر نتيجة الفحوصات الطبية ليرى ما يمكن فعله، وما إذا كان اللاعب بمقدوره الالتحاق بالفريق أم لا.