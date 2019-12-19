شايفر: كنا نستحق ركلة جزاء أمام الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد الألماني شايفر، مدرب بني ياس، أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء أمام الفجيرة في الشوط الثاني بعد ارتطام الكرة بالمدافع فهد سبيل ولم يتم احتسابها، في وقت تم إلغاء هدفين لفريقه عبر تقنية الفيديو، مشيراً إلى أنه لا يعلم ما إذا كان هدفا فريقه صحيحين أم خطأ وسيقف عليهما بعد مشاهدة الحالتين في الإعادة، لكن لابد من التأكيد بصحة ركلة الجزاء، ولماذا لم يتوجه الحكم لمراجعة تقنية الفيديو وأمر باستمرار اللعب.

وذكر المدرب أن تقنية الفيديو دائماً ما تقف ضدهم، وأن لاعبي فريقه يشعرون بالحرج عندما يتوجهون إلى بيوتهم ويجدون أن التقنية لا تنصفهم، موجهاً رسالة للصحفيين بأن يبرزوا كل الأخطاء التي تحتسب على الفرق ولا يكون لتقنية الفيديو دورٌ فيها، كركلة الجزاء التي حدثت أمام الفجيرة ولم تجد الاهتمام من حكم اللقاء أحمد عيسى.

وقال: عندما تكون الحالة في مصلحة بني ياس لا يعطنا الحكام حقنا، ويحدث العكس عندما يكون الخطأ على فريقه تجد الحكم يراجع الفار، أي بمعنى أن الحكام لا يعطون فريقه ذات الاهتمام الذي يُعطى لبقية الأندية.

وعن الخسارة أمام الفجيرة قال شايفر إن فريقه لم يؤدِّ بالشكل المطلوب في الحصة الأولى، ولكن كنا الأفضل في الشوط الثاني وتمكنا من تسجيل هدف تم إلغاؤه بعد أن احتُسب أولاً من قبل حكم الساحة.

لافتاً إلى أنه وضع خطة تكتيكية في الشوط الثاني من أجل العودة للمباراة، واعتقد بأن اللاعبين طبقوا خطته جيداً وكانوا قريبين من التعادل، نافياً أن يكون الفريق لعب الحصة الأولى بتراخٍ أمام الفجيرة.