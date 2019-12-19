بوقرة: استعدنا النغمة بعد 6 جولات عجاف

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

عبّر الجزائري مجيد بوقرة، مدرب الفجيرة، عن سعادته باستعادة فريقه لنغمة الانتصارات بعد مرور 6 جولات «عجاف».. لافتاً إلى أن النقاط الثلاث كانت مهمة للذئاب، وبالتأكيد ستمنحُنا دافعاً أكبر لبقية الجولات.

مشيراً إلى أن الفجيرة قاتل حتى نهاية المباراة من أجل الحفاظ على التقدم، ولا بد من توجيه الشكر للاعبين الذين قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الانتصار، كما توجّه بالشكر للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، ولإدارة النادي التي ظلت موجودة باستمرار خلال التمارين.

ووجه النصائح للاعبين، مشيراً إلى أنه قام بتغيير طريقة اللعب أمام السماوي، واستطعنا أن نُحافظ على نظافة شباكنا أمام فريق صعب، مقراً بأن أداء الخط الخلفي كان يمر بحالة اتزان في المباريات السابقة، لكنّ اللاعبين الذين دُفع بهم اليوم كانوا عند حسن ظنه، وأدوا بتركيز عالٍ.

كما أنهم ابتعدوا عن الأخطاء، ولا بد من الإشادة باللاعب عبد الله النوبي الذي ابتعد لفترة طويلة عن المشاركة، لكنه عاد اليوم وسجل هدف الفوز الوحيد، وكان على قدر كبير من المسؤولية بجانب زميله عبد الله صالح قائد الخط الخلفي، كما أشاد باللاعب النيجيري مفتاح مولاي «مقيم»، والذي بكى عقب المباراة.

لافتاً إلى أن «مفتاح» قادم من دولة فقيرة، وهو يعلم بأن الكرة هي مصدر رزقه، ولذلك اغتنم فرصة إقحامه أساسياً في المباريات الثلاث الأخيرة ليقدم أفضل ما عنده، وبات بمثابة اللاعب الذي يعتمد عليه في الدفاع.

وفي رده على سؤال بشأن تقنية الفار أكد أن التقنية الجديدة لم تخدم الذئاب أمام الجزيرة خلال المباراة الماضية بعد أن رفضت هدفاً صحيحاً لفريقه، وأعتقد أن هدفي بني ياس كانا من تسللين واضحين.