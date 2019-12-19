الشارقة يتعثر بتعادل إيجابي أمام عجمان

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله

تعثر فريق الشارقة بعد أن تعادل أمام ضيفه عجمان بنتيجة 1-1، في مواجهة الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، ورفع الشارقة رصيده إلى 24 نقطة، بينما أضاف عجمان نقطة مهمة لرصيده ليرتفع إلى 9 نقاط.

أحرز محترف الشارقة البرازيلي ايغور كورنادو هدف الشارقة في الدقيقة 65، وسجل وليام اوسو هدف التعادل لعجمان في الدقيقة "80"،

وأهدر محترف عجمان بوبكر تراولي فرصة هدف مبكر عندما انفرد بحارس الشارقة عادل الحوسني لكنه سدد الكرة بجوار القائم "9"، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الشارقة في الدقيقة 18 لكن تقنية الفيديو "الفار" قررت إلغاء الهدف.