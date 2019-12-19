العميد يستعيد نغمة "النصر" أمام حتا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

استعاد العميد نغمة "النصر" بعدما تغلب على حتا في المباراة التي جمعتهما ، مساء اليوم، على استاد حمدان بن راشد في حتا لحساب الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس و تجمد رصيد الإعصار عند النقطة الـ8.

وجاءت المباراة متوسطة بين الفريقين وقليلة الفرص في شوطها الأول، وتمكن النصر من افتتاح التسجيل من ركلة حرة اسكنها محمود خميس شباك الإعصار في الدقيقة 38، وكان النصر قريبا من مضاعفة النتيجة من رأسية المدافع البرازيلي غلوبير ليما التي ارتطمت بالعارضة ورد عليها حتا برأسية كريستيان لوبيز التي مرت فوق المرمى بقليل (ق45).

ونجح الإعصار في معادلة النتيجة عن طريق الاسباني كريستيان لوبيز من ضربة جزاء (ق54) ثم ضاعف النصر النتيجة من ركلة حرة سددها البرتغالي توزي وحولها مدافع حتا البرازيلي كلايتون سانتوس بالخطأ إلى هدف ثان في مرماه (ق76).