الفجيرة يستعيد ذاكرة الفوز و يخطف بني ياس بهدف النوبي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - تصوير زيشان أحمد

أستعاد ذئاب الفجيرة ذاكرة الانتصارات بعد مرور اكثر من 70 يوماً على اخر فوز في الدوري ، وتمكنوا من تحقيق فوز مهم على بني ياس بهدف وحيد حمل توقيع المدافع عبد الله النوبي (ق 6 ) خلال المباراة التي أقيمت بملعب الفجيرة و كان بطلها " الفأر " الذي تدخل في أكثر من مرة والغى هدفين لمصلحة بني ياس بحجة التسلل على مدار الشوطين ، ليرفع الذئاب رصيدهم الى 9 نقاط ويتجمد رصيد السماوي عند 11 نقطة .

ولم يتأخر أصحاب الأرض كثيراً بعد ان أكرم وفادته بهدف مبكر سجله اللاعب عبد الله النوبي في الدقيقة السادسة من عمر المباراة ، بعد أن حول أحد الركنيات بيمناه على يمين زاوية حارس مرمى السماوي فهد الظنحاني ، وكاد نفس اللاعب " النوبي " أن يفسد فرحته وفرحة فريقه بالتقدم بعد أن سجل هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه لكن تقنية الفيديو التي عاد اليها حكم المباراة احمد عيسى انقذت النوبي وأكدت وجود مهاجم بني ياس سلطان الشامسي في موقف تسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم الذئاب لينتهي الشوط الأول بهدف لأصحاب الأرض دون مقابل للضيوف .

ومع انطلاقة الشوط الثاني أضاع لاعب الفجيرة معتصم ياسين فرصة التعزيز بعد أن وجد نفسه في مواجهة حارس بني ياس فهد الظنحاني لكنه اهدر الكرة بطريقة غريبة بعد ان ارتطمت بأحد المدافعين وتحولت الى ركنية ليؤكد اللاعب معتصم ياسين بانه ليس بأفضل من بديله الليبيري جيبور الذي تم استبعاده عن التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة.

وتصدرت تقنية الفيديو المشهد للمرة الثانية والغت هدف بني ياس الذي سجله الاسباني بيدرو كوندي (ق 82) بحجة تواجد احد لاعبي السماوي في موقف تسلل ، واجرى بوقرة مدرب الفجيرة تبديلاً بإخراج ياسين وإدخال محمد الظاهري (ق 84 )لتنتهي المباراة بفوز الفجيرة بهدف .