الظفرة يحقق فوزاً ثميناً وتاريخياً على مضيفه العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

حقق الظفرة فوزاً ثميناً وتاريخياً على مضيفه العين 2_1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وبذلك تقدم الظفرة إلى المركز السادس برصيد (14 نقطة) فيما تجمد رصيد العين عند النقطة 18، وبقى في المركز الثالث، وهذا أول فوز يحققه فارس الغربية على العين بملعب استاد هزاع بن زايد.

تقدم الظفرة أولاً عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح البرازيلي دييغو جاردل،(27) لينهى الشوط الأول لصالحه بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني حصل العين مبكرا على ركلة جزاء أحرز منها البرازيلي كايو كانيدو، هدف التعادل (ق 50)، لكن الظفرة عاد وتقدم بالهدف الثاني عن طريق جواو بيدرو، الذي استفاد من خطأ دفاعي كارثي للعين أمام منطقة العمليات، وألغى الحكم هدفا سجله محمد عبد الرحمن للعين بعد عودته لتقنية الفيديو بحجة أن اللاعب استعمل يده في توجيه الكرة قبل التسديد في المرمي في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بفوز الظفرة بهدفين لهدف.

وهذا هو الفوز الرابع للظفرة على العين في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، والبالغة بمباراة اليوم 21 مواجهة، فيما حقق العين الفوز في 11 مباراة، وحضر التعادل بينهما في 6 مناسبات