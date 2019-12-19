الشارقة وعجمان.. الصدارة والتعويض

المصدر: عجمان- ياسر قاسم, الشارقة - عزالدين جادالله

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تنطلق اليوم مباريات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وتبرز فيها مباراة الشارقة «حامل اللقب»، والمتصدر حالياً برصيد 23 نقطة مع عجمان صاحب الـ 8 نقاط، في الثامنة والنصف مساء باستاد الشارقة، وهي مواجهة متباينة بفوارق واضحة، ويتطلع الشارقة إلى جمع المزيد من النقاط وتعزيز موقعه على قمة المسابقة، خصوصاً بعد أن خدمت ظروف الجولة الماضية الفريق برصيد 23 نقطة، عندما حقق فوزاً مهماً على النصر، ونجح الوصل في عرقلة شباب الأهلي مطارده الأول على الصدارة، في المقابل يسعى عجمان إلى التعويض بعد الهزيمة الأخيرة من العين بنتيجة 1-4.

ويدخل الشارقة المباراة بمعنويات عالية ويستعيد جهود صانع ألعابه الساحر إيغور كورنادو، الذي غاب عن لقاء النصر للإيقاف.



وتبدو المهمة صعبة لـ«البرتقالي» من واقع نتائجه ومستواه في الجولات السابقة،، وسبق للفريقين أن التقيا مرة واحدة هذا الموسم في ثالث جولات كأس الخليج العربي وحقق الشارقة فوزاً كبيراً بنتيجة 5-1، ويغيب عن عجمان لاعب وسطه محمد الشحي للإيقاف، فيما يعود للتشكيلة حسن عبد الرحمن العائد من إصابة خفيفة.



تركيز



وأكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن فريقه سيواجه خصماً قوياً لديه عناصر مميزة من اللاعبين المواطنين، فضلاً عن جهاز فني محنك بقيادة أيمن الرمادي، وأشار إلى أهمية الحذر من المنافس وتركيز لاعبيه لتحقيق الفوز. قال: عجمان من الفرق الصعبة، ويقدم مستويات قوية في الموسمين الماضيين تحت قيادة أيمن الرمادي وندرك صعوبة المباراة، وسبق أن قدموا ضدنا مباريات قوية، ولم يحالفهم التوفيق في بعض المباريات، لكنهم يمتلكون المهارات اللازمة لتقديم مستويات طيبة.



وعن الإصابة التي تعرض لها مينديز في مباراة النصر بالجولة الماضية، قال: إصابة مينديز ليست خطرة، حيث يشارك في التدريبات ونتمنى وجوده في مواجهة «البرتقالي».

وعن التحضيرات، قال: قمنا بتحضيراتنا العادية ونتطلع إلى شفاء المصابين، مشيراً إلى أن انخفاض مستويات اللاعبين بعد المباريات الكبرى عندما تواجه جميع الفرق، ولاعبونا يدركون أهمية المباراة وصعوبتها، وهم في قمة التركيز لاجتياز المباريات المضغوطة.



تصحيح المسار



في المقابل أكد أيمن الرمادي أنه ينتظر نقطة العودة لتصحيح المسار، مؤكداً ثقته في عودة الفريق قريباً جداً لمستواه ونتائجه وأشار إلى أنه لا يشغل تفكيره بكيفية إيقاف متصدر الترتيب، بقدر تركيزه على فريقه لتقديم مستوى مقنع وتحقيق نتيجة إيجابية بقدر الإمكان، واعترف بصعوبة المهمة ولكن لديه الثقة في جميع اللاعبين للعودة إلى حالتهم الطبيعية.



وأوضح الرمادي أن لديه عدداً من الخيارات ليكون أياً منهم البديل المناسب لمحمد الشحي، الذي يغيب بعامل الإيقاف، وقال: من بين الخيارات محمد صالح باقيرا وعبد الله مال الله، بجانب أن عصام فائز يجيد اللعب في المركز نفسه في خط الوسط، وأشار إلى أن فريقه يحتاج لتصحيح أخطاء طفيفة، يستطيع بعدها تحقيق النتائج المرجوة، وقال التراجع للمركز 12 في الترتيب ليس مزعجاً قياساً بالفارق مع المنافسين.



طموح



عبدالله ناصر: نسعى لتعزيز الصدارة



أكد عبدالله ناصر مدافع الشارقة أن رغبة فريقه كبيرة في تحقيق الفوز في مباراة عجمان وتعزيز صدارة الفريق للدوري وقال: تحضيراتنا جيدة وندرك قوة «البرتقالي»، وأن الفوز عليه ليس سهلاً لكننا نسعى بقوة لتحقيق هدفنا والخروج بنتيجة إيجابية على ملعبنا. وأشارعبدالله ناصر إلى أن مستويات المدافعين متقاربة ما يعطي المدرب فرصة جيدة لاختيار التشكيلة.الشارقة - البيان الرياضي



مهمة

راشد مال الله: الموقف صعب



أوضح مدافع عجمان راشد مال الله، مدافع عجمان أن جميع لاعبي «البرتقالي» يشعرون بصعوبة الموقف بعد النتائج السلبية الأخيرة للفريق، ويدركون أيضاً صعوبة المهمة في جميع المباريات، وقال: عجمان يواجه منافساً قوياً اليوم، ولكن لا مجال أمامنا غير العمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة. عجمان - البيان الرياضي