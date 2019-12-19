ليكو: لن نتنازل عن النقاط الثلاث

المصدر: العين - طلحة عبدالله

شدد الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني لفريق العين على ضرورة مضاعفة الجهود أمام الظفرة مع التركيز واستغلال الفرص، ومتابعة مرحلة النتائج الجيدة، وقال سنواجه منافساً متميزاً وقوياً ويملك في صفوفه لاعبين أقوياء يقودهم مدرب جيد، ولكن بالمقابل لدينا أفضل اللاعبين ولن نتنازل عن النقاط الثلاث، مع احترامنا للمنافس الذي حتماً سيقاتل في الملعب ولن يجعل الأمور سهلة.



وأضاف: اللاعبون يتمتعون بالمعنويات العالية بعد المردود المتميز والفوز على عجمان بالجولة السابقة، وهدف جميع أعضاء الفريق متابعة النتائج القوية، والمحافظة على المستوى الجيد. وعن عودة جماهير العين للإشادة به بعد الفوز على عجمان وضح ليكو، أن كل تركيزه منصب على تجهيز الفريق وإعداده على أفضل نسق.

