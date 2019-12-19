الفجيرة وبني ياس.. ذكريات الكأس

المصدر: الفجيرة - محمد فضل أبوظبي - أحمد عيسى

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يتجدد لقاء الفجيرة وبني ياس اليوم في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويلعبان بذكريات مباراتهما المثيرة في كأس الخليج العربي وما تبعها من أحداث، حيث حسمت النتيجة باعتبار الفجيرة فائزاً بسبب خطأ إداري من فريق بني ياس الذي كان حقق الفوز في الملعب.

ويرغب الفجيرة وبني ياس في الحصول على العلامة الكاملة اليوم، و«الذئاب» صاحب الأرض والجمهور في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط فيما يحتل «السماوي» المركز السابع برصيد 11 نقطة.

وطالب الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة لاعبي فريقه بضرورة التركيز والحذر طوال المباراة، والتي تعتبر من فئة الست نقاط قياساً بترتيب كل فريق في البطولة، وأكد صعوبة المباراة خصوصاً وأن الفريقين يطمحان للحصول على النقاط للابتعاد أكثر من منطقة الخطر، وأشار المدرب إلى اختلاف مواجهة اليوم عن مباراة الكأس وقال: ركزت على تصحيح الأخطاء ويوجد إصرار وعزيمة من اللاعبين على إيقاف مسلسل الهزائم واستعادة نغمة الانتصارات عبر بوابة بني ياس، وطالب المدرب لاعبيه بضرورة البعد عن الأخطاء وأن يكونوا في يومهم.

أجواء

وفي المقابل أكد شايفر مدرب «السماوي» أن فريقه سيستثمر الأجواء الإيجابية التي يعيشها حاليا بعد فوزه الأخير على حتا وقبله التعادل مع الشارقة والذي كان دليلا، على تميز لاعبيه، مؤكدا أهمية الفوز على الفجيرة وكسب 3 نقاط جديدة بالاستفادة من المعنويات العالية للاعبيه.

وأشار إلى أن مستوى فريقه في تطور مستمر وأنه يقدم مردودا جيدا، وقال: عدم استقبال فريقه لهدف في آخر 3 مباريات سببه تألق الحارس فهد الظنحاني الذي تصدى للعديد من الكرات الخطرة، وسبق لي تدريب الحارس الأسطورة أوليفر كان وأنا أعرف الحارس المتميز جيداً، وفهد الظنحاني واحد من هؤلاء المتميزين، وأعتقد أنه أفضل حارس في الإمارات حالياً.

وتحدث شايفر عن منافسه وقال: الفجيرة يشبه في أسلوب لعبه فريق حتا، بالاعتماد على إغلاق المساحات واللعب الطويل مع العودة إلى المنطقة الخلفية.

ترشيح

أشار شايفر خلال المؤتمر إلى أنه سمع أنباء تحدثت عن ترشيحه لتدريب منتخب الإمارات، وأكد أنه سعيد في نادي بني ياس ويقدر الدعم الذي يجده من قادة النادي، ويرغب في مواصلة التحدي مع السماوي وكسب الرهان.