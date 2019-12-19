حفل جوائز دبي «جلوب سوكر» 29 ديسمبر

المصدر: دبي - وام

أكدت اللجنة المنظمة لحفل جوائز دبي جلوب سوكر، أنها تلقت تأكيدات من كل من جواو فيليكس لاعب نادي أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم الذي تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب شاب، إلى جانب أساطير الساحرة المستديرة، ريان جيجز وميرالم بيانيتش، للمشاركة في النسخة الحادية عشرة من الحفل السنوي لتوزيع جوائز دبي جلوب سوكر والتي يتم تنظيمها بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي في مدينة جميرا يوم 29 ديسمبر الجاري، وكشفت اللجنة أن القائمة النهائية تضمنت أسماء أربعة مرشحين لجائزة أفضل لاعب في العام وهم، كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، وليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح لاعبا نادي ليفربول الإنجليزي، وثلاثة منهم تم ترشيحهم ضمن الأسماء الأربعة النهائيين هذا العام في جائزة الكرة الذهبية «بالون دور» وجوائز فيفا للأفضل كروياً والتي يقدمها الاتحاد الدولي، والتي تم منحها للاعب ميسي، وسيتم اختيار الفائزين النهائيين من قبل لجنة تحكيم دبي جلوب سوكر، وهي لجنة تضم مجموعة من الخبراء البارزين في عالم كرة القدم، وأبرزهم فابيو كابيلو، وأنطونيو كونتي، وإريك إبيدال، ولويس فيجو، ومع احتفالها بالنسخة الحادية عشرة، تعد جوائز دبي جلوب سوكر جزءاً من حفلات توزيع جوائز كرة القدم للبطولات الكبرى «جراند سلام»، إلى جانب جائزة الكرة الذهبية «بالون دور» وجوائز فيفا للأفضل كروياً والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

حضور متميز

وأكدت اللجنة أن من بين الضيوف الحاضرين أمسية أساطير كرة القدم نجمة كرة القدم الإنجليزية لوسي برونز، التي قادت فريق أوليمبيك ليون الفرنسي للفوز بدوري أبطال السيدات في وقت سابق من هذا العام، ويتم ترشيحها أفضل لاعبة لهذا العام، ومن المؤكد أيضاً أن يحضر فعاليات هذا الحفل مايكل سيلفيستر لاعب مانشيستر يونايتيد السابق، وسارة غاما من نادي يوفينتوس الإيطالي، وأماندين هنري من أوليمبيك ليون، والحكم الفرنسي ستيفاني فرابار، وروميلو لوكاكو من إنتر ميلان، وديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي وسيموني إنزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو الإيطالي، وكذلك فابيو كابيلو وبييرلويجي كولينا اللذين أكدا حضورهما أيضاً، وسيكون اللاعب عبدالرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر السعودي لكرة القدم، ومجموعة من لاعبي كرة القدم الدوليين الآخرين والمدربين والمديرين الفنيين المعروفين على مستوى العالم ضمن قائمة الضيوف الزاخرة بألمع النجوم في وقت لاحق من هذا الشهر.

القائمة النهائية

وكشف المنظمون عن المرشحين النهائيين لثماني جوائز من أصل 15 جائزة سيتم تقديمها في أمسية حفل جوائز دبي جلوب سوكر وهم في جائزة أفضل لاعب في العام كل من: كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفينتوس، وليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح لاعبي فريق ليفربول، وأما المرشحات النهائيات لجائزة أفضل لاعبة في العام فهن: الأمريكيتان أليكس مورجان وميجان رابينوي، إضافة إلى لوسي برونز وأماندين هنري لاعبتي نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب فهي لـ: إريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي، وفيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، ويورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، وفي ما يخص جائزة أفضل لاعب شاب فهي لـ: إيرلنج هالاند، مهاجم نادي ريد بل سالزبورج النمساوي ولاعب المنتخب الوطني النرويجي، وجادون سانشو لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني ولاعب المنتخب الوطني الإنجليزي، وجواو فيليكس لاعب نادي أتليتكو مدريد الإسباني ولاعب المنتخب الوطني البرتغالي أيضاً، وأنسوماني «أنسو» فاتي فييرا الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، وأما المرشحون لجائزة أفضل مدير رياضي فهم: أندريا بيرتا (أتليتكو مدريد) وإريك إبيدال (برشلونة) وإيجلي تاري (لاتسيو الإيطالي) ومارك أوفرمارس (أياكس أمستردام الهولندي)، والمرشحون لجائزة أفضل شراكة هذا العام والمقدمة من قبل «سبورت بيزنيس» فهم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم وبيكو، ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم وستاندرد تشارترد، ونادي مانشيستر سيتي وساب.

أفضل عربي

بالنسبة للمرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب عربي فهم: عبدالرزاق حمد الله (النصر السعودي)، وأكرم عفيف (السد) وسالم الدوسري (الهلال السعودي) وطارق حامد ( الزمالك المصري) ويوسف بلايلي (الأهلي السعودي)، وأما المرشحون لجائزة أفضل نادٍ عربي فهم: الهلال والنصر السعوديان، والترجي التونسي، والوداد المغربي، والزمالك المصري، وبخصوص باقي الجوائز لأفضل أكاديمية، وأفضل حكم، وأفضل لاعب وسط، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مسيرة لاعب، وأفضل وكيل لاعبين، فسوف يعلن عنها في وقت لاحق.