نجوم العالم يستعرضون تجاربهم في مؤتمر الاحتراف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن مشاركة نخبة جديدة من اللاعبين والمدربين في جلسات الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي للاحتراف، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً، منذ عام 2006، وتقام نسخته المقبلة تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم» يوم 28 ديسمبر الجاري، في قاعة الجوهرة بمنطقة جميرا، وتأتي مشاركة اللاعبين الذين يتحدث جميعهم للمرة الأولى في المؤتمر ضمن جلستين خصصت الأولى للاعبين والأخرى للمدربين، وفق محور خاص بدور كرة القدم في تحديد مستقبل اللاعبين وتحويلهم من أشخاص عاديين يعيشون في مستويات متوسطة أو أقل من ذلك، ليكونوا نجوماً في أوطانهم وفي العالم أجمع، ومصدر إلهام للشباب في كل مكان، فيما ستكون جلسة المدربين مخصصة للاطلاع على دور التكنولوجيا في التدريب الحديث في عالم كرة القدم.

المتألق فيليكس

وتتضمن جلسة اللاعبين ثلاثة أسماء لامعة تحضر للمرة الأولى في المؤتمر وهم: جواو فيليكس نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي، وروميلو لوكاكو نجم نادي انتر ميلان الإيطالي والمنتخب البلجيكي، وميراليم بيانيتش صانع ألعاب نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البوسنة، ولكل منهم تجربة مهمة تستحق تسليط الضوء عليها والاستفادة منها، واللاعب البرتغالي الشاب جواو فيليكس الذي يتألق في مركز المهاجم الصريح أو الوسط المهاجم، لفت أنظار العالم لتألقه في صفوف منتخب البرتغال، وكذلك خلال موسمه الأول كلاعب محترف مع نادي بنفيكا، حيث نال لقب هداف الفريق في الموسم ولقب أفضل لاعب شاب في الدوري البرتغالي، وساهم تألق فيليكس خلال موسم 2018/‏‏ 2019 في دفع نادي أتليتيكو مدريد الإسباني إلى ضمه ، في صفقة قياسية بلغت 126 مليون يورو، وهو يعد من بين اللاعبين الأعلى أجراً في العالم، كما ساهم أداء فيليكس المتميز بضمه للعب في منتخب البرتغال في العديد من المباريات وسيكون اللاعب الرئيس إلى جوار كرستيانو رونالدو في بطولة أوروبا المقبلة 2020.

النجم لوكاكو

ويلعب روميلو لوكاكو في مركز الهجوم مع نادي إنتر ميلان المشارك في دوري الدرجة الأولى الإيطالي والمنتخب الوطني البلجيكي، وقد لفت لوكاكو الأنظار في موسم 2013-2014، عندما انضم إلى فريق إيفرتون على سبيل الإعارة مدة موسم واحد، وبعد مساعدته إيفرتون على الوصول إلى تحقيق رقم قياسي من عدد النقاط، انضم إلى الفريق في صفقة قياسية بلغت قيمتها 28 مليون جنيه استرليني في عام 2014، وحصل في موسم 2016-2017 على لقب أفضل لاعب للعام من رابطة اللاعبين المحترفين ووقع عقداً مع مانشستر يونايتد في عام 2017 مقابل 75 مليون جنيه استرليني، ونال لوكاكو إشادات عديدة من أنطونيو كونتي الذي أراد التعاقد معه منذ أن كان مديراً لنادي تشيلسي، ولكنه نجح أخيراً في توقيع عقد معه خلال موسم 2019- 2020 ليضمه إلى نادي إنتر ميلان مقابل أعلى مبلغ يدفعه النادي وقدره 80 مليون يورو، حيث يتألق حالياً. كما لعب لوكاكو 84 مباراة بقميص منتخب بلجيكا، وسجل 52 هدفاً، ما جعله أفضل هداف في تاريخ بلجيكا.

الموهوب بيانيتش

وأما اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، فيعد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم في الوقت الحالي، ويلعب في نادي يوفنتوس الإيطالي ويمثل منتخب بلاده البوسنة والهرسك منذ 2008، وخاض معه أكثر من 70 مباراة دولية وأبرزها في مونديال البرازيل 2014، وغادر بيانيتش بلده البوسنة منذ كان طفلاً رضيعاً أثناء الحرب الأهلية في يوغوسلافيا وانتقل معهم للعيش في فرنسا، وظهرت موهبته بعمر مبكر وبدأ مشواره في الملاعب الأوروبية باللعب في صفوف ناديي ميتز وليون في الدوري الفرنسي، ثم انتقل إلى روما الإيطالي في عام 2011 حيث تألق مع فريق العاصمة كأحد أفضل لاعبي خط الوسط على الإطلاق وشارك في 159 مباراة سجل خلالها 27 هدفاً وصنع العشرات، ما دفع العملاق «يوفنتوس» لشرائه في 2016 ليكون أحد اللاعبين الأساسيين في الفريق، وفاز مع الفريق بثلاثة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، واثنين من كأس إيطاليا إلى جانب كأس السوبر الإيطالية.

جلسات المدربين

وتجمع جلسة المدربين ثلاثة رياضيين، حققوا نجاحات كبيرة كونهم لاعبين، كما أثبتوا تميزهم كونهم مدربين، وهم: ديدييه ديشامب مدير المنتخب الوطني الفرنسي والفائز بكأس العالم لعام 2018، الذي يعود للمشاركة متحدثاً في المؤتمر للمرة الثانية، وريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز وأسطورة مانشستر يونايتد، وسيموني اينزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو الإيطالي، وقد احتل ديدييه ديشامب عناوين الصحف في يوليو 2018 بعدما أصبح ثالث شخص في العالم يفوز بكأس العالم لاعباً ومديراً فنياً، بعد أن سبق له الفوز بكأس العالم لاعباً وقائداً للمنتخب الفرنسي في 1998، وكان اللاعب الفرنسي الدولي السابق واحداً من أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في جيله، بفضل قيادته لزملائه وقتاليته في الملعب، وقد ارتدى قميص عدد من أندية النخبة الأوروبية مثل مرسيليا ويوفنتوس وتشيلسي وفالنسيا.

إنجازات ديشامب

وخلال مشواره كونه لاعباً، فاز ديشامب بثلاثة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ولقبين اثنين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وبطولتين في دوري أبطال أوروبا، وتوج مشواره الدولي مع منتخب فرنسا قائداً للجيل الذهبي في كرة القدم الفرنسية، فاز ببطولة كأس العالم 1998 وبطولة أمم أوروبا 2000 على التوالي، وتم تعيينه مديراً فنياً للمنتخب الفرنسي في عام 2012، حيث قاد فريقه للمنافسة مرة أخرى على البطولات وأحرز المركز الثاني في بطولة أمم أوروبا 2016 ثم فاز بقب كأس العالم لكرة القدم 2018 بروسيا.

جيجز المذهل

وأما ريان جيجز فقضى معظم مسيرته في المستطيل الأخضر، لاعباً أساسياً في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتميز جيجز بقدرته المذهلة على المحاورة وتجاوز اللاعبين بالإضافة إلى تسجيل بعض الأهداف المذهلة من داخل منطقة الجزاء وخارجها كما تميز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، وقد أسهم بفوز مانشستر يونايتد بأكبر عدد من ألقاب الأندية في إنجلترا، بما في ذلك 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مرتين و4 كؤوس للاتحاد الإنجليزي وبطولة كأس العالم للأندية، وبعد اعتزاله اللعب تم تعيينه مدرباً لمنتخب وطنه ويلز، حيث يعمل حالياً لوضع المنتخب في مكان متقدم ضمن المنافسين على ألقاب البطولات الأوروبية والعالمية.

اينزاجي يخطف الأضواء

وخطف سيموني اينزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو الإيطالي الأنظار بعدما تمكن من قيادة فريق لاتسيو مدرباً للتويج بلقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي وكأس السوبر الإيطالي في 2017، ليتأهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الجاري، وذلك بعد أن تحوّل من لاعب في الفريق إلى مدرب لفريق الشباب خلال الفترة من2010-2016، ثم تسلم تدريب الفريق الأول لنادي لاتسيو في موسم 2016-2017 لينهي الموسم بالفوز بكأس السوبر، وليحقق أداء مثيراً للإعجاب، وأصبحت خططه الفنية مثار إعجاب الجميع، حيث إنه لا يلتزم بطريقة لعب واحدة ليظهر مرونة تكتيكية مميزة جعلته من أفضل المدربين في العالم.

مسيرة حافلة

وفي مشواره لاعباً بدأ اينزاجي "41 سنة"، مع نادي بياشنزا الإيطالي في مسقط رأسه خلال موسم 1993/‏‏ 1994، وأعير في موسم التالي إلى نادي كاربي الذي يلعب في الدرجة الثالثة، وقد سجل أول هدف في مسيرته الاحترافية في موسم 1995/‏‏ 1996 مع نادي نوفارا، وفي موسم 1996/‏‏ 1997 أعير إلى نادي لوميدزاني، وأعير في موسم 1997/‏‏ 1998 إلى نادي بريشيلو، وعاد اينزاجي إلى نادي بياتشنزا، وفي أول موسم له سجل 15 هدفاً في 30 مباراة في الدوري الإيطالي الممتاز، ثم وقع عقدا مع نادي لاتسيو، وسجل 7 أهداف خلال 22 مباراة لعبها، و9 أهداف خلال إحدى عشرة مباراة في دوري أبطال أوروبا، وقاد لاتسيو للفوز بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، كما فاز بكأس إيطاليا مرة أخرى مع نادي لاتسيو في عام 2004.

منصة عالمية

تأتي استضافة النجوم للتحدث في المؤتمر كونه أصبح منصة عالمية لتطوير كرة القدم في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم، وملتقى سنوياً يجمع نجوم اللعب والتدريب والإدارة الرياضية وصنّاع القرار للتحدث في المبادرات والبرامج التي تساهم في تطوير كرة القدم حول العالم واستعراض التجارب الاحترافية الناجحة، كما يعد فرصة للعاملين في قطاعنا الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة العربية للقاء مع المتحدثين وممثلي الأندية والاتحادات الرياضية الناجحة وبناء شراكات فعّالة وتكوين نموذج ناجح لأنديتنا وشركات كرة القدم.