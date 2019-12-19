«هاتريك» يفصل تيغالي عن الهدف 200

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

رغم الظروف الصعبة والأزمة، التي يعيشها الوحدة الموسم الحالي، إلا أن الأرجنتيني سيباستيان تيغالي المهاجم والهداف التاريخي للفريق ربما يشكل النقطة المضيئة في وسط تلك الظروف، إذ إن تيغالي الذي يخوض موسمه السابع مع «العنابي»، لا يزال يتربع على عرش الأرقام القياسية وأصبح على موعد مع أرقام شخصية أخرى رغم النتائج السلبية للفريق.

وبات يفصل الهداف الأرجنتيني ثلاثة أهداف فقط «هاتريك» عن الهدف رقم 200 له في كل المباريات التي خاضها مع «العنابي» منذ انضمامه للفريق موسم 2013-2014، ويفصله 20 هدفاً عن معادلة رقم فهد خميس كأعظم هداف في تاريخ الدوري الإماراتي، بعدما رفع رصيد أهدافه في الدوري إلى 145 هدفاً.

ورفع تيغالي عدد أهدافه مع الوحدة إلى 197 هدفاً في جميع المسابقات سواء الدوري أو كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر ودوري أبطال آسيا، ووصل إلى رصيد 290 هدفاً طوال مسيرته في ملاعب كرة القدم ويحتاج فقط إلى 10 أهداف للوصول إلى الهدف رقم 300 في مسيرته بالملاعب.

وصعد تيغالي لوصافة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف هذا الموسم خلف مهاجم العين لابا كودجو، إلا أنه ورغم أرقام تيغالي الأسطورية لم تساعد الوحدة على تحقيق مبتغاه بحصد لقب الدوري الذي لا يزال بعيداً عن العنابي للموسم العاشر على التوالي.