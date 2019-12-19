«أولمبياد طوكيو 2020».. الهدف الأول في اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد غانم الهاجري رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، أن الأولوية الآن تعطى للمنتخب الأولمبي الذي يشارك في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق في تايلاند 8 يناير المقبل، سعيا لتحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو، وقال: سنوفر كل عوامل النجاح من أجل تحقيق هذا الحلم، ونتطلع إلى دعم من كل الجهات والأندية، خاصة في جدولة المباريات، لتوفير معسكر للاعبين قبل البطولة.

جاء ذلك عقب الاجتماع الأول للجنة أمس في مقر الاتحاد في دبي.

وعن هوية مدرب المنتخب الأول قال الهاجري: ندرس الخيارات المطروحة، ولدينا أسماء مثل زوران ومهدي علي وعبد العزيز العنبري وكوزمين وشايفر وأخرين ممن يعرفون دوريات منطقتنا ومنتخباتها،والقريبين من طموحاتنا.

وتابع: العمل قائم حاليا لاختيار الأفضل الذي يتناسب مع طموحاتنا في الفترة المقبلة، ولا تنسوا أننا في أول 98 ساعة منذ بداية عمل اللجنة الانتقالية، وتوجد اجتماعات مكثفة جماعية وفردية لتحقيق أهدافنا.