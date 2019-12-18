النجوم الأربعة يغيبون عن الوصل في قمة الجزيرة

المصدر: دبي-علي شدهان

يغيب 4 نجوم بارزين عن التشكيلة الأساسية لفريق الوصل الأول لكرة القدم في قمته المرتقبة مساء الجمعة أمام ضيفه الجزيرة ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، وهم لوكاس غالفاو وويلتون سواريز وعلي سالمين بداعي الإصابة التي لحقت بالثلاثة في أوقات سابقة متفاوتة، وخميس إسماعيل للطرد في مباراة شباب الأهلي في الجولة التاسعة.

الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، أعرب عن ثقته العالية بمقدرة فريقه على مواصلة مشواره الإيجابي في البطولة، لافتا إلى أنه من الضروري للوصل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، واصفا المباراة بالصعبة، معللا ذلك بقوة الجزيرة باعتباره أحد أبرز فرق الدوري، ولأنه يضم نخبة مميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب.



وأشار إلى أن النتيجة مهمة جدا لكلا الفريقين، منوها إلى أن فريقه سوف يعاني من غابات مؤثرة، تتمثل بغالفاو وسواريز وعلي سالمين بسبب الإصابة، وخميس إسماعيل للطرد في مباراة شباب الأهلي في الجولة التاسعة، مبديا ثقته العالية بكل عناصر الوصل، داعيا لاعبيه إلى اللعب بتركيز عال طوال المباراة، وعدم السماح للمنافس باستغلال الفرص.