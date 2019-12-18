منصور بن زايد يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم في قصر الوطن معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واطلع سموه خلال اللقاء على خطط وبرامج الاتحاد الآسيوي لتطوير لعبة كرة القدم، ومناقشة مستقبل هذه الرياضة، والتحديات التي تواجهها.

واشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بالجهود التي يبذلها رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في تطوير مسيرة كرة القدم الآسيوية معربا عن تقديره لدور الإتحاد الآسيوي في دعم اللعبة في مختلف دول القارة.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية و راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي ، و عبدالله ناصر الجنييي نائب رئيس اتحاد كرة القدم .