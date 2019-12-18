جوران: نحترم شباب الأهلي وعازمون على حرمانهم من النقاط

المصدر: خورفكان-محمد فضل

أكد الصربي جوران مدرب خورفكان تحلي فريقه بالثقة الزائدة عقب عودتهم من ابوظبي بنقطة غالية من ملعب الوحدة بعد أن قدموا مباراة كبيرة طوال ال90 دقيقة.

وأشار المدرب خلال المؤتمر التقديمي بأنهم يحترمون فريق شباب الأهلي قبيل مواجهة الجمعة وعازمون على حرمانهم من النقاط الثلاثة على الرغم من صعوبة المباراة

مشيراً إلى أن الفريقين تواجها ضمن مسابقة كأس الخليج العربي وأنتهت على وقع التعادل السلبي ولذلك علينا الحذر الشديد من قوة الفريق الزائر لملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة.

واكد المدرب الجاهزية القصوى للاعبيه سواء كانوا أساسيين أو بدلاء كاشفاً عن رجوع اللاعب أحمد الياسي للتدريبات وفرصته تبدو كبيرة للمشاركة ضمن التشكيل الأساسي للمباراة وسنحاول بقدر الإمكان التركيز على الدفاع للحد من خطورة هجوم الأهلي وهدفي إخراج الفريق من منطقة الخطر والحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط مع نهاية مباريات الدور الأول، وأكد جوران بأن أداء فريقه في تطُور من مباراة لأخرى

لافتاً الى أنه متأكد من تقديم لاعبي خورفكان لمباراة كبيرة وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا يوم الجمعة.