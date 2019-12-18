أروابارينا: لست منشغلاً بترشيحي لتدريب "الأبيض"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، سعادته بعمله الحالي، وتركيزه الكامل مع الفريق على تحقيق البطولات، ولا يشغل تفكيره في ترشيحه لتولي تدريب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم "الأبيض"، وأشار إلى أن شباب الأهلي مقبل على مباراة صعبة أمام خورفكان، والذي رأى المدرب أنه يقدم مباريات قوية، ولا يستحق ترتيبه الحالي في دوري الخليج العربي.

وتمنى أروابارينا، تقديم فريقه لمستوى قوي وجيد بعد غدً، ضمن الجولة العاشرة للدوري، ويعود من خلال المباراة إلى طريق الانتصارات، وطالب بعدم التوقف طويلاً أمام موضوع الجمهور، وأحمد خليل مهاجم شباب الأهلي، والتركيز على الاستحقاقات المقبلة، تجنباً لإهدار الجهد، وضرب مثلاً بنفسه، قائلاً: "خلال مسيرتي الرياضية، تعرضت للسب والهجوم سواء لي أو لزوجتي، وهو أمر تعودنا عليه كلاعبين كرة في أمريكا الجنوبية والأرجنتين، ولكن الإنسان يجب أن يكون قوي، ويتحمل المسؤولية".

وجدد التأكيد على سعادته بوجود أحمد خليل، ضمن نجوم الفريق، وطالبه ببذل المزيد من الجهد، والتركيز داخل الملعب، وعدم الرد على الجماهير، وقال: "أنا أعرف أنه لاعب ذكي، وقادر على القيام بذلك، وسبق أن قام محمد مرزوق بالأمر نفسه، ورد على الجميع بالتركيز على المباريات".