كايزر: لا داعي للقلق أمام الوصل

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة الأول لنادي الجزيرة إنه لا داعي للقلق أو التوتر قبل مواجهة الوصل، الجمعة على ملعب الأخير في الجولة 10 للدوري، حيث يمتلك فريقه عناصر مميزة قادرة على صنع الفارق أمام جميع المنافسين، بما فيهم اللاعبين الشباب الصاعدين من الأكاديمية.

جاء ذلك ردا ًعلى تساؤل حول الأداء الغير مقنع للجزيرة في الجولة الماضية للدوري أمام الفجيرة على ملعبه، والتي فاز فيها بهدف وحيد، في مقابل تحسن الوصل وقدرته على التعادل أمام شباب الأهلي بالرغم من النقص العددي.

وأعترف كايزر ان فريقه لم يقدم المستوى المطلوب أمام الفجيرة، وذلك بسبب الأرهاق البدني والذي وضع الفريق تحت ضغط المباريات، وعلى سبيل المثال لعب صانع الألعاب خلفان مبارك 6 مباريات في 20 يومًا، مما يتطلب راحة للفريق والذي يبذل ايضا جهدا بدنيًا خلال التدريبات.

وأضاف: نراقب الوضع البدني للاعبين، وسنقرر إذا كانت المدة الزمنية للحصة التدريبية مناسبة، أو نقلل مدتها، لوضع الفريق في إطار مثالي يمكنهم من المشاركة دون متاعب.

وتابع: التحضيرات لمواجهة الوصل تسير بشكل جيد، وثقة الجهاز الفني كبيره في اللاعبين، وأن هذا الأمر يتطلب مزيد من المسؤولية خصوصًا عند مواجهة فريق جيد مثل الوصل تحسن بشكل كبير ويلعب كره هجومية، ولذلك أتوقع مباراة صعبة على ملعبهم.

وأشار كايزر إلى استمرار غياب الثنائي مراد باتنا وسلطان الغافري للإصابة، عدا ذلك فأن فريقه مكتمل ولديه الطموح الكبير في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوصل.