داسيلفا: لاعبو النمور في كامل الجاهزية للمباراة

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء قبيل مواجهة فريقه للوحدة يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، بأن الفريق الأقل أخطاء هو من يكسب نتيجة المباراة. لافتاً إلى الجاهزية الكبيرة للاعبي فريقه.

وتوقع داسيلفا في نفس الوقت مباراة متوازنة بين الفريقين. وذلك من واقع المركز الحالي الذي يحتله كل طرف. مشيراً إلى أن كلباء والوحدة يلعبان من أجل الفوز.

وحذر داسيلفا لاعبيه من قوة وخطورة الفريق الزائر، الذي يمتلك أفضل مهاجم أجنبي في الدوري، وهو الأرجنتيني سبستيان تيجالي، والذي يعتبر من اللاعبين المهمين لمدرب الوحدة، ويمتلك خبرة كبيرة في الدوري بحكم بقائه في صفوف الوحدة لعدة مواسم.

وأضاف داسيلفا: "دائماً ما يسجل من أنصاف الفرق، فهو قناص". وأشار إلى أنه سيضع الخُطة المناسبة التي تحدُ من خطورة اللاعب. وأوضح: "سنحاول قطع الكرات عنه بشتى السبل. فإذا كان الوحدة يمتلك تيجالي فلدينا لاعب هو التوغولي بينال ملابا، الذي يلقى نفس الاهتمام الذي يجده هداف العنابي. وثقتي كبيرة في كافة لاعبي الفريق".

وذكر المدرب أن صفوف فريقه تبدو مكتملة باستثناء غياب اللاعب وليد عمبر للإصابة، لكن بقية لاعبي النمور في كامل الجاهزية للمباراة وستشهد صفوف الدفاع عودة البرازيلي هنريك بوس.

بدوره أكد التوغولي ملابا هداف كلباء بأن التنافس بينه ومواطنه لابا كودجو محترف العين يسعده. مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده لأجل إحراز مزيد من الأهداف في قادم المباريات. وحول حقيقة العروض التي وصلته من أندية محلية وعربية قال اللاعب بأنه مرتاح حالياً في كلباء ويتمنى أن ينجح في إبقاء الفريق مع كبار الأضواء واحتلال مركز متقدم مع نهاية الدوري. لكنه أشار إلى أنه لا يستطيع الجزم بشأن مستقبله ووجهته القادمة.