الرميثي يعلن استقالته من الوحدة

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلن أحمد الرميثي استقالته من منصبه واعتذاره عن عدم الاستمرار في رئاسة شركة كرة القدم بنادي الوحدة، نافياً أن تكون استقالته بسبب خلافات إدارية داخل النادي.

وقال الرميثي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تقدمت بطلب الرخصة بالمغادرة من رئيس النادي منذ فترة، ولا يوجد استقالة في عرفنا مع معازيبنا، الأمر برمته تحت تصرف سمو رئيس النادي، وأسال الله التوفيق والسداد لنادينا الغالي".

وأضاف:" لأن للنادي حق ولرئيس النادي حق وللجمهور حق، أؤكد وأشدد على أنه لا توجد خلافات داخل النادي".

وكان الرميثي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة قد أطلق تصريحاً شهيراً في بداية الموسم الحالي بأنه سيكون أول المغادرين للنادي في حال عدم تحقيق بطولة دوري الخليج العربي هذا الموسم، وتراجعت نتائج الفريق منذ بداية الموسم سواء في الدوري أو كأس الخليج العربي التي ودع منافساتها من الدور ربع النهائي وسط حالة من الغضب الجماهيري نتيجة النتائج السلبية التي يمر بها الفريق.