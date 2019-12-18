جمعة الشامسي: الأندية تساند اللجنة ولن تطالبها بما يفوق طاقتها

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، ضرورة مراعاة الظروف المحيطة باللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، سواء بشأن ضيق الوقت وقصر فترة عمل اللجنة «90 يوماً»، أو من تعدد الملفات المطلوب تطويرها، وقال: لن نطلب من اللجنة الانتقالية ما يفوق قدرة أعضائها، خلال الفترة المقبلة، ونؤكد وقوفنا كأندية إلى جانب اللجنة بما يخدم الصالح العام لكرة الإمارات.

اهتمام

وأضاف: إن أبرز ملف يمكن أن ينال اهتمام اللجنة الانتقالية خلال الفترة المقبلة هو ملف المنتخبات الوطنية، خاصة وأنها تمثل الدولة في المحافل الرياضية الكبرى الدولية والقارية، وعلى اللجنة إعادة ترتيب الملف بشكل جيد من خلال ترتيب أوراقه، وحسن اختيار الجهاز الفني الذي يقود الفريق بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وفي ظل سير الفريق في منتصف طريق تصفيات آسيا والمونديال. ولا بد من توفير كل عوامل النجاح أمام الفريق من أجل تحقيق الفوز خلال المباريات الأربع المتبقية في المنافسات، ونيل إحدى بطاقات التأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات.

جهد

واعتبر جمعة الشامسي أن ملف الدرجة الأولى من الملفات التي تحتاج إلى مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالتسويق لدعم موارد الأندية، التي في حاجة إلى دعم لتسيير نشاطها وتطوير فرقها.