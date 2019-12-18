سيارة «أودي A3» هدية في الجولة العاشرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ستشهد الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي المقامة، يومي غدٍ وبعد غدٍ، السحب على سيارة أودي A3 مقدمة من رابطة المحترفين الإماراتية ضمن مبادراتها الترويجية الهادفة إلى دعم الأندية، ومكافأة الجماهير، وزيادة الحضور الجماهيري، وتعزيز الولاء بين المشجع وناديه، وسيتم السحب على السيارة لهذه الجولة في مباراة الوصل والجزيرة مساء بعد غدٍ، وتواصل الرابطة توزيع السيارات في الجولات المقبلة، إذ سيتم السحب على سيارتين في الجولة 11 يومي 27 و28 ديسمبر الجاري.

وسيتم توزيع ثلاث سيارات في الجولة 12 في الملاعب المستضيفة يومي 1 و2 يناير المقبل، ويختتم الدور الأول بالسحب على سيارتين يومي 23 و24 يناير في مباراة النصر وبني ياس، وشباب الأهلي والشارقة، وفرصة الفوز للمشجع الذي حضر ما لا يقل على ثلاث مباريات في ملعب ناديه.