ريجيكامب: سعيد بردة فعل اللاعبين رغم النقص العددي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

توجه الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، بالشكر إلى لاعبيه على ما قدموه أمام شباب الأهلي، وتحقيقهم التعادل أول من أمس، في ختام الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، وقال: النتيجة جيدة، وتحققت بتضحية من اللاعبين، بعدما قدموا ما عليهم، وسعيد بردة فعلهم بعد طرد خميس إسماعيل في الدقيقة 51، واللعب آخر 20 دقيقة ناقص العدد، بعد خروج لوكاس جالفاو، ومع هذا كنا الأفضل، رغم النقص العددي، ولم نرتكب سوى الخطأ الذي انفرد بسببه بالمرمى في نهاية المباراة، وأنقذ الحارس الموقف، وأنا سعيد بالنتيجة.

ونسعى لتحقيق الفوز في المباراة التالية، وأضاف: قبل مباراتنا وشباب الأهلي في ربع نهائي كأس الخليج العربي، تحدثت مع اللاعبين عن عدم منح المساحات أمام المنافس، لأن لديه لاعبين كبار قادرين على استغلال تلك المساحات.