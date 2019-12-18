انتخابات اتحاد الكرة بنظام القائمة

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة للدورة 2020 - 2024 ستكون بنظام القائمة الموحّدة، إذ يختار الرئيس المرشح قائمة من الأعضاء الذين يرى أنهم الأكفأ لقيادة كرة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وتشمل القائمة مكاناً لمنصب النائب الذي سيسند إلى رئيس رابطة المحترفين، وتتضمن أيضاً عنصراً نسائياً و7 أعضاء من مختلف التخصصات، على أن تشمل القائمة 4 أعضاء من دوري المحترفين و3 من دوري «الهواة»، مع اختيار 3 أعضاء من أصحاب الخبرات التخصصية بالتعيين من قِبل رئيس المجلس بعد الانتخاب، ويحق لهم التصويت.

ويهدف نظام القائمة إلى وجود أعضاء متجانسين متفاهمين من مختلف التخصصات المطلوبة لإدارة العمل، ويتم انتخاب القائمة بكامل عناصرها، من بين عدة قوائم يمكن أن تترشح للانتخابات، ويعتبر نظام القائمة مناسباً لكونه يقلل من نسبة الخلاف بين الأعضاء، وسيتم عرض التصور المقترح على لجنة الانتخابات التي سيتم اختيارها عن طريق الجمعية العمومية المزمع انعقادها بعد 90 يوماً، إلى جانب اختيار لجنة للاستئناف على العملية الانتخابية، وفق اللوائح المنظمة.