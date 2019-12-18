الانضباط تغرم النصر والوحدة 60 ألف درهم

المصدر: دبي - العوضي النمر

غرمت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار سعيد الحوطي أمس، ناديي النصر والوحدة 60 ألف درهم «30 ألف درهم لكل نادٍ»، وجاءت الغرامة لحصول لاعبي «العميد» على 6 إنذارات خلال مباراة العين بالجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، وحصول لاعبي «العنابي» على 6 إنذارات خلال مباراة شباب الأهلي في دوري 21 سنة.

وأكد المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي أن اللجنة أوقفت ماجد أحمد لاعب التعاون 3 مباريات مع تغريمه 6000 درهم بسبب قيامه بحركات غير لائقة تجاه جمهور فريق الحمرية خلال مباراة الفريقين بدوري الدرجة الأولى.