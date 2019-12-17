سيارة أودي A3 هدية لجمهور الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي

المصدر: وام

تشهد الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي المقامة يومي 19 و20 ديسمبر الجاري السحب على سيارة أودي A3 مقدمة من رابطة المحترفين الإماراتية ضمن مبادراتها الترويجية الهادفة إلى دعم الأندية، ومكافأة الجماهير بهدف زيادة الحضور الجماهيري وتعزيز الولاء بين المشجع وناديه.

وسيتم السحب على السيارة المخصصة لهذه الجولة في مباراة الوصل والجزيرة التي ستقام مساء الجمعة الموافق 20 ديسمبر الجاري، وستكون فرصة الفوز للمشجع الذي حضر ما لا يقل على ثلاث مباريات في ملعب ناديه واقتنى تذاكر المباريات عن طريق الموقع الرسمي المخصص لها " platinumlist.net/arabian-gulf-league".

وتواصل رابطة المحترفين الإماراتية توزيع السيارات في الجولات القادمة، حيث سيتم السحب على سيارتين في الجولة 11 المقامة بتاريخ 27 و28 ديسمبر الجاري في كل من مباراة بني ياس والجزيرة، ثم الوحدة والعين.

كما سيتم توزيع ثلاث سيارات في الجولة الـ12 في الملاعب المستضيفة لكل من مباراة الجزيرة والنصر، والشارقة والوحدة، ثم العين وشباب الأهلي يومي 1 و2 يناير 2020.

ويختتم الدور الأول لدوري الخليج العربي بالسحب على سيارتين يومي 23 و24 يناير 2020 في كل من مباراة النصر وبني ياس، ثم شباب الأهلي والشارقة.

يذكر أن رابطة المحترفين الإماراتية خصصت 30 سيارة أودي A3 توزع على مدار الموسم ، وتم تسليم السيارة الأولى منهم على هامش مباراة كأس سوبر الخليج العربي، وكانت من نصيب المشجع سيف المرزوقي.

وسيتم خلال مباريات دوري الخليج العربي تسليم 28 سيارة بالإضافة إلى سيارة يتم السحب عليها في نهائي كأس الخليج العربي.